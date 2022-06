Jovem detida por tentativa de roubo é presa 20 minutos após deixar delegacia

Jaqui, como foi identificada uma jovem de 19 anos, teve sua história repercutida internacionalmente e isso porque ela foi detida pouco mais de 20 minutos após deixar uma delegacia da cidade de Santiago del Estero, na Argentina.

Segundo informações do portal Publimetro, a jovem foi presa anteriormente depois que policiais a flagraram tentando roubar acessórios de uma moto. No entanto, como o proprietário não realizou nenhuma denúncia, ela acabou em liberdade.

A nova detenção da jovem

Pouco tempo depois de deixar a delegacia, Jaqui acabou detida novamente. De acordo com o detalhado por um jornal local, o TN, “ela andou alguns quarteirões até a Avenida Belgrano no bairro de San Martín e entrou em uma casa, onde roubou um celular e uma carteira com 30 mil pesos argentinos” (o equivalente a R$ 1.187,09, câmbio de 05 de maio de 2022, às 13h40, horário de Brasília).

Desta vez, a jovem acabou de fato detida, uma vez que a dona do imóvel, que deixou a porta aberta de sua casa e se ausentou por pouco mais de 10 minutos, realizou a sua denúncia.

Em sua declaração, a mulher relatou à polícia que viu uma pessoa deixando seu imóvel, indivíduo este que tinha as características de Jaqui, e que havia levado o dinheiro e seu celular.

“Poucos minutos depois, nas proximidades do bairro Río Dulce, os policiais encontraram a acusada, que estava com o aparelho celular da mulher e uma carteira com dinheiro. Mas a surpresa veio quando descobriram que era ‘Jaqui’, a jovem que havia sido libertada há menos de meia hora”, ressaltou o TN.

Agora, a jovem de 19 anos se encontra à disposição da justiça argentina.

