Gatinho viciado em assistir desenhos pede à dona para ligar a TV todos os dias (EMILY KALAYGIAN/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Ella foi adotada quando tinha 10 anos de idade. Neste período, a gatinha já sabia muito bem o que queria – e como comunicar suas vontades. Informações são do portal The Dodo.

“Ella é muito atrevida e exigente”, disse Emily Kalaygian, dona de Ella, ao The Dodo. “No entanto, isso é só porque ela é uma senhora que sabe o que quer e não posso culpá-la por isso! No entanto, vou dizer que ela tem seus momentos educados. Muitas manhãs ela espera na minha porta até eu acordar. Mas isso não quer dizer que ela não usa sua voz para cantar a música de seu povo quando precisa.”

Após um mês da adoção de Ella, sua dona colocou o ‘O Grinch’ na TV. A gatinha imediatamente se intrigou e revelou seu gosto pelos desenhos animados. “Meu marido e eu começamos a experimentar para ver o que ela gosta e não gosta, e quando 2020 chegou e ficamos presos com ela e a TV, só cresceu a partir daí”, disse Kalaygian.

A rotina dos desenhos

De acordo com o relato, a gatinha assiste desenhos animados diariamente. Ella costuma esperar na porta do quarto de sua dona todas as manhãs até que a TV seja ligada.

“De manhã, ela geralmente espera na minha porta (ou grita quando está se achando), e eu escolho um show para assistir para ver se é algo que ela gosta”, disse Kalaygian. “A essa altura já sei do que ela não vai gostar, mas tem dias que ela me surpreende!”

“Depois, ela faz o trabalho dela (dormir) e eu faço o meu (trabalho). Então, geralmente, quando está ficando tarde, ela volta e nós gostamos de outro show ou de um filme! Costumávamos assistir a muitos filmes, mas ultimamente temos gostado de shows, pois as pessoas têm dado tantas recomendações para ver o que Ella vai gostar!”, completou.

A fama no TikTok

Além de sua paixão pelos desenhos, Ella ganhou o foco das câmeras tendo seu próprio TikTok. Em um vídeo com quase 17 milhões de visualizações na rede social está a gatinha esperando sua dona ativar TV e colocar em seus desenhos matutinos.

“Sua série favorita atualmente é ‘Oswald’ – assistimos os episódios no Paramount+ em um loop que parece”, disse Kalaygian. “Antes de ‘Oswald’, ela era uma grande fã de ‘Phineas e Ferb’, mas ‘Oswald’ os derrubou do pedestal recentemente. E, claro, ela é conhecida por seu amor por Benedict Cumberbatch, e é por isso que ela assiste APENAS o Grinch de 2018 e o Grinch de 2018. Desculpe, Jim Carrey.”