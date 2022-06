Relacionamento: Especialista apresenta 7 sinais que revelam se você REALMENTE está pronto para o casamento

O casamento é uma das fases mais intensas dentro de um relacionamento amoroso, pois a decisão de compartilhar uma vida a dois ‘para sempre’ requer certeza e maturidade na decisão. Em último caso a separação pode ocorrer, mas ninguém com este objetivo.

Por ser algo que passará a fazer parte de sua vida e a mudará por completo, escolher a pessoa errada – e o tempo errado – podem gerar diversas frustrações futuras e fazer com que você possa desacreditar no amor. Por esta razão, estamos aqui para te ajudar a saber se chegou o momento certo de tomar essa decisão com alguns sinais.

Não há como garantir como as coisas serão após o casamento, contudo é possível ter um vislumbre a partir de determinados sinais revelados no namoro e noivado. Com base na especialista em relacionamento Pareen Sehat, diretora clínica do Well Being Counseling, confira 8 sinais para saber se você está pronto para se casar, extraídos do portal ‘Brides’.

Lembre-se que estes são apenas alguns dos diversos sinais existentes que podem auxiliar na sua decisão. Contudo, cada caso possui suas razões e necessidades específicas.

Após ler este artigo, você pode conferir mais outros oito sinais para complementar sua certeza de que se está pronto para casar-se ou não.

1 – Você fala abertamente sobre o futuro

“Você está aberto a ter conversas com seu parceiro sobre o futuro?” pergunta Sehat. “Se estiver, significa que você os vê como parte desse futuro. Também mostra que você não tem medo de passar a vida com eles e está pronto para o casamento.”

2 – Se sente bem sendo você mesmo ao lado dele

Tenha certeza de que ele faz você se sentir bem com sua personalidade quando está ao seu lado. “Um parceiro compatível pode trazer o melhor de você”, diz Sehat. “Eles o impulsionam a se tornar uma versão melhor de si mesmo e podem incentivar uma visão positiva da vida.”

3 – Vocês dois se esforçam no relacionamento

Manter uma relação sólida é papel de todos os envolvidos. Caso contrário, apenas um lado se sobrecarrega até que fique insustentável. “Um casamento bem-sucedido nunca é unilateral”, diz Sehat. “Quando ambas as partes estão dispostas a trabalhar, é um bom sinal de que você está pronto para o casamento.”

4 – Você tem sua própria vida

Por mais que estejam casados, as vontades e sonhos individuais ainda existem e precisam ser respeitados. “Casamento não é perder sua individualidade”, aconselha Sehat. “Você pode perseguir seus próprios interesses, ter seus próprios hobbies, ter seus próprios amigos e ter um casamento saudável.”

5 – Você pode falar sobre finanças

“Provavelmente o ponto menos romântico, mas o mais importante”, diz Sehat. “Tanto você quanto seu parceiro devem se sentir à vontade para discutir finanças e chegar a um orçamento adequado, não apenas para o casamento, mas para sua vida. Isso mostra que você está pronto para administrar uma casa e um casamento.” Mesmo que não seja confortável, é necessário haver a liberdade para falar acerca deste tema.

6 – Você está se casando pela razão certa

Já parou para pensar sobre as motivações de sua decisão? “Infelizmente, as razões mais óbvias e comuns não são exatamente motivadas pelas coisas mais legais”, diz Sehat. “Adquirir riqueza, gravidez não planejada, imigração ou até mesmo justificativa de seu compromisso após um grande erro.”

7 – Você quer se casar ‘para sempre’ – ou pelo menos a longo prazo

Você consegue visualizar uma vida inteira ao lado dele? “A paixão profunda e instantânea, ou uma obsessão agradável, muitas vezes é confundida com amor”, diz Sehat. “Você pode encontrar-se tentando vencer o relógio com esta chama fraca. Casar-se rapidamente pode ser um ato desesperado para manter esse sentimento inebriante.”