Noiva se casa com antigo vestido de madrinha e causa uma grande confusão

Uma mulher está passando por alguns problemas com uma de suas melhores amigas por conta de seu vestido de casamento. Segundo ela, a peça escolhida para se casar foi um antigo vestido de madrinha que deveria ter sido utilizado no casamento da amiga em questão.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar sua história no Reddit para pedir a opinião dos demais usuários da plataforma.

Em uma publicação anônima ela com que sua amiga Amy estava noiva no ano passado e que ela era uma das damas de honra da ocasião. Embora tenha comprado seu vestido de madrinha ela acabou desconvidada do casamento após não participar da despedida de solteira da amiga e acabou nunca usando o vestido.

Após um tempo, o casamento de Amy foi cancelado pelo seu então noivo e o relacionamento dos dois terminou.

Para economizar com seu próprio casamento a mulher decidiu então usar o vestido que seria de madrinha como sendo seu vestido de noiva, mas agora está precisando lidar com as reações da amiga.

“Eu nunca tinha conhecido uma noiva neurótica até me envolver com o planejamento do casamento dela. Amy foi rude e malvada com todas as madrinhas e era preciso tomar cuidado com o que falávamos perto dela. Só aguentei porque queria vê-la feliz”, desabafa a noiva.

Ela não gostou de saber sobre o novo uso do vestido

Em seu relato a noiva conta que a amiga já tinha dado indícios de que pretendia cancelar seu convite para a celebração, pois ao saber de seu noivado a acusou de tentar tirar a atenção do evento.

“Ela esperava que eu implorasse para participar, mas eu estava tão cansada que só saí do grupo e guardei o vestido porque paguei por ele. Além disso, ela também não pediu o vestido de volta. Depois de um tempo eu descobri que o noivo cancelou o casamento”.

Já em seu casamento a história foi bem diferente. Ela e o marido optaram por algo simples e pequeno, se casando em um tribunal somente na companhia de seus familiares. “Eu optei por não comprar um vestido e usei apenas o antigo vestido de madrinha e ficou lindo. Fiquei fantástica nas fotos e tudo mais. Logo postei as fotos nas redes sociais”.

“Alguém provavelmente mostrou as fotos para Amy e ela surtou e começou a me insultar, precisei até desativar os comentários. A família e os amigos dela se juntaram a ela e estou achando que eu agi errado. Meu marido diz que não fui errada. Só queria que meu dinheiro não fosse desperdiçado”, desabafa.

Para os usuários do Reddit, ela pode ficar tranquila pois não agiu errado em momento algum. “Ela apenas está irritada porque não se casou! Parabéns pelo seu casamento!”.

“Você pagou caro no vestido, então a menos que Amy e a família estivessem planejando te reembolsar, você tem o direito de usá-lo. Você pagou então é seu”, comentou outra pessoa.

“Não deixe que o ciúme dela estrague seu dia! Parabéns para você e seu marido”, finalizou uma terceira pessoa.