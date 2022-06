Museu do IML preserva objetos importantes para a história da Polícia Científica

Um museu diferenciado, assim é o Museu de Ciências Forenses, popularmente conhecido como Museu do IML, localizado em Curitiba, no Paraná.

O local é responsável por preservar a memória de casos inusitados que aconteceram no estado e para isso preserva e expõe objetos, corpos mumificados, fotos e materiais relacionados aos crimes em questão.

Conforme divulgado pelo G1, o museu busca não somente preservar a memória dos casos e a história do IML da região como também servir de polo educacional para estudantes de áreas que podem estar relacionadas à medicina legal, como medicina, enfermagem, farmácia, entre outros.

Acervo diferenciado

Para contar essas histórias, o museu conta com um acervo diferenciado e cuidadosamente exibido ao público.

Estão expostos objetos encontrados em cenas de crime, corpos mumificados, documentações de perícias antigas e até mesmo materiais diretamente relacionados com crimes ou mortes inusitadas que aconteceram na região.

Entre as exposições, um dos pontos que mais chama a atenção do público é o corpo mumificado do serial killer “Paraibinha”, responsável pela morte de dezenas de pessoas na região metropolitana de Curitiba durante a década de 70.

A peça requer um cuidado diferenciado, conforme comenta o curador Joel Camargo em entrevista ao podcast PodParaná: “Tem que fazer manutenção periódica nele, passar vários produtos para manter ele em pé como está. Faço cabelo, a barba, a unha e está bem cuidado, bem conservado”.

Visitação aberta ao público

O Museu de Ciências Forenses está localizado no interior da sede do Instituto Médico-Legal do Paraná, na Rua Paulo Turkiewicz, em Curitiba.

O acesso ao local é restrito e faz-se necessário agendar a visita com antecedência pelo e-mail do museu.

Conforme informado pela direção, o local é destinado para visitação de grupos de profissionais e estudantes de áreas relacionadas à medicina legal e toda a visitação é acompanhada por um guia especializado.