Mulher recebe doação de sofá e encontra mais de R$ 150 mil escondido

Qual seria a sua reação se recebesse um sofá em doação e encontrasse o equivalente a mais de R$ 150 mil escondido? Caso tenha ficado curioso sobre este questionamento, trata-se de fato que ocorreu com uma mulher que recém se mudou para a Flórida, nos Estados Unidos.

Segundo detalhado pelo portal Publimetro, Vicky Umodu revelou em entrevista que recentemente mudou de casa e como não tinha móveis conseguiu a doação do sofá através de uma página da internet.

No entanto, ao chegar em casa, a mulher percebeu que uma das almofadas tinha uma protuberância e então resolveu investigar o que de fato se tratava. E, para a sua surpresa, encontrou diversos envelopes com dinheiro, totalizando $36 mil dólares, o equivalente a mais de R$ 150 mil.

“Eu estava dizendo ao meu filho, venha, venha, venha! Ele estava gritando, ‘isso é dinheiro!’”, relatou Umodu.

E o que a mulher fez com o dinheiro?

Após encontrar a quantia, Vicky entrou em contato rapidamente com as pessoas que lhe fizeram a doação do móvel e devolveu o dinheiro.

Segundo a mulher, os dólares pertenciam a um parente recentemente falecido de quem lhe fez a doação, porém não sabiam qual era a origem do valor.

Por fim, como compensação, Vicky recebeu a quantia de $2 mil dólares, valor este que usou para comprar uma geladeira nova para a sua casa.

