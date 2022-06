Mulher expulsa sua irmã de jantar após ela ter feito uma observação ‘indelicada’

Nesta sexta-feira (3), um relato ganhou visibilidade rapidamente em um servidor da plataforma Reddit. Feito através da usuária identificada por crispsandfries, o ocorrido envolveu um assunto delicado em família, resultando na expulsão de um dos membros durante jantar.

“Meu irmão, Fred, e sua esposa, Sarah, não são muito estáveis financeiramente, então foi uma surpresa para minha irmã, Katie, e eu quando eles anunciaram que estavam esperando um bebê. No entanto, guardamos para nós mesmas. Há alguns meses, Katie planejou uma viagem em família. Meu irmão e cunhada decidiram não participar porque estavam cortando custos para o bebê”, iniciou o relato.

De acordo com a mulher, seus pais decidiram cancelar a viagem e realizar uma outra no futuro, pois a saúde de sua mãe não estava muito boa, além do casal não poder comparecer. O texto conta que Katie se irritou com o cancelamento do passeio porque estava ansiosa para acontecer. “Ela fez algumas observações muito pouco sutis de que Fred e Sarah não deveriam ter filhos se não tivessem dinheiro. Isso claramente incomodou os dois”, escreveu.

A autora do relato conta que o bebê de seu irmão e cunhada nasceu morto há um mês. Os pais da criança ficaram devastados com o ocorrido e a mãe apresentou uma saúde emocional abalada. Durante o jantar da quinta-feira (2), tudo só piorou após o comentário de Katie.

O jantar e o comentário

Segundo o relato, a mulher organizou um pequeno jantar em família em sua casa e convidou a todos – seu marido, irmãos, cunhada e pais. Durante a reunião, a cunhada foi ao banheiro e Katie aproveitou a deixa para fazer sua observação.

“Meu marido perguntou a Fred se ela estava bem. Antes que Fred pudesse responder, Katie interveio e disse: ‘Bem, embora a perda seja muito triste, pense nisso como uma coisa boa. Pelo menos você não precisa mais se preocupar com dinheiro, trazer crianças para este mundo, a menos que você tenha certeza de que pode sustentá-las.’”, relatou.

A mulher conta que Fred ficou com o rosto vermelho e respondeu que seriam sim capazes de sustentar o filho se ele tivesse nascido. Após o homem começar a chorar, a autora do relato retirou sua irmã da mesa, a levou para a cozinha e a repreendeu. “Eu exigi que ela não dissesse algo tão insensível”, falou.

“Ela ficou incrivelmente defensiva e disse que havia feito uma observação muito prática e estava 100% correta e que era melhor ver direito do que ser obscurecido pelas emoções. A essa altura, Sarah havia saído do banheiro e ficou chocada ao ver Fred chorando. Katie continuou histérica e perguntou o que estava errado. Eu sabia que a presença da minha irmã iria arruinar ainda mais as coisas, e pedi para ela se retirar”, desabafou.

De acordo com a autora do relato, sua irmã ficou com raiva e foi embora. Contudo, seus pais não acompanharam a discussão e só ficaram sabendo depois de tudo ter acontecido. “Eles ficaram chocados e chateados com Katie também, mas mamãe acha que talvez eu não devesse ter expulsado Katie assim”, finalizou.