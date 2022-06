Morcego é encontrado dormindo na biblioteca e fica ao lado do livro ‘Morcegos na Biblioteca’ (FACEBOOK/CAMAS PUBLIC LIBRARY/Reprodução/Extraído do The Dodo)

Enquanto os livros eram arrumados nas estantes da Biblioteca Pública de Camas, cidade no estado de Washington, nos EUA, uma bibliotecária se deparou com alguém dormindo em um canto de seção de livros. Era ninguém menos que: um morceguinho. Informações são do portal The Dodo.

Foi uma situação um tanto inusitada para ela. Encontrar pessoas tirando um bom cochilo após fazer uma leitura é completamente comum. Já o fato de se deparar com um morcego tirando uma soneca no meio de escritos, é algo que não se vê por aí com frequência.

“Ela não queria perturbá-lo e, com o objetivo de confirmar que era de fato um morcego dormindo na estante, ela saiu para pegar o segundo par de olhos de um colega”, disse Connie Urquhart, diretora da biblioteca, ao The Dodo.

As medidas após o flagra do morcego

A diretora da biblioteca ligou para os serviços de animais locais e o oficial Bryan Caine chegou após 15 minutos. “Ele estava extremamente calmo e tranquilo sobre a situação, até nos permitindo tirar uma foto rápida do morcego com o livro ‘Morcegos na Biblioteca’ de Brian Lies”, disse Urquhart. “O oficial Caine então gentilmente colocou o bastão em uma caixa e fechou a tampa rapidamente.”

Ninguém sabe como o morcego invadiu a biblioteca para tirar um cochilo ao lado dos livros. Apesar de encontrado na seção de livros históricos não-ficcionais, a biblioteca publicou uma foto do morceguinho dormindo em suas redes sociais e posicionou a obra ‘Morcegos na Biblioteca’ junto do animal para brincarem com a situação.

Embora flagrado no ambiente dos livros, a Biblioteca Pública de Camas não solicitou serviços de extermínio ao animal. O morcego foi solto de volta à natureza no Refúgio Nacional de Vida Selvagem do Lago Steigerwald.

“Vivemos em uma pequena cidade maluca e maravilhosa”, disse Urquhart.