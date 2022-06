Ex-funcionário de fast food revela ‘estratégia inusitada’ para lidar com ‘clientes grosseiros’

As principais redes de hambúrgueres costumam ter um serviço de compra rápida em alguns de seus restaurantes, em que não é necessário que o cliente nem saia do carro.

Conforme relatado pelo site The Mirror, um ex-funcionário de uma rede americana revelou a forma sutil de vingança que os trabalhadores da rede realizam contra os clientes que se comportam de forma grosseira.

“Se você for rude conosco, levaremos muito mias tempo de propósito para entregar seu pedido “, diz o ex-funcionário.

Ex-funcionário de fast food revela ‘estratégia inusitada’ para não lidar com ‘clientes grosseiros’

Segundo o site, outro ex-funcionário alertou que a equipe pode ouvir os clientes mesmo quando estiver mudo.

“Quando colocamos um cliente em pausa porque estamos ocupados, ainda podemos ouvir ... a quantidade de insultos que ouvi! “, disse.

Ainda de acordo com as informações, outro membro da equipe confirma: “Assim que você dirige até o viva-voz, ouvimos um bipe em nossos fones de ouvido e a transmissão começa”.

“Se não respondermos imediatamente, podemos ouvir tudo. Se pedirmos desculpas e dissermos que estarei com você em um minuto, não está cortado, podemos ouvir tudo.”

Texto com informações do site The Mirror