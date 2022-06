Vídeo mostra sucuri enorme que sempre volta para o mesmo lugar

Uma cobra sucuri grande surpreendeu alguns funcionários da usina São Francisco esta semana e foi filmada no local. De acordo com o portal A Cidade On, o animal estava no córrego da onça, que fica entre Sertãozinho e Barrinha, no estado de São Paulo.

Informações apontam que o animal estava próximo de uma ponte usada para que os colaboradores da usina atravessem de um setor ao outro.

Não é a primeira vez que a maior cobra do Brasil aparece no local, pois outras pessoas revelam que já a avistaram outras vezes. Por isso, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar Ambiental não foram acionadas.

Confira as imagens:

Vídeo mostra sucuri nadando em córrego entre Sertãozinho e Barrinha Registro foi feito nesta terça-feira (31) entre Barrinha e Sertãozinho; Animal já tinha sido visto outras vezes no local De acordo com informações, o animal estava próximo de uma ponte, onde os colaboradores da usina São Francisco usam para atravessar de um setor ao outro

É importante recordar que apesar de deslocar-se no solo, a sucuri apresenta hábitos aquáticos e é comum vê-las perto de pântanos, rios e lagoas. Seus olhos e narinas são localizados no alto da cabeça para que ela possa ver e respirar enquanto nada.

Ela é mais ágil na água e costuma ficar a espreita esperando que suas presas venham desaviadas se hidratar; este é o momento do bote, seguido da constrição que impede a circulação e leva o animal ao óbito.

Em 2021, uma sucuri que gostava sempre de tomar sol no mesmo lugar também foi flagrada no lago de um hotel no Pantanal, em Mato Grosso do Sul.

O fotógrafo, Victor Ramalho, fez as imagens da cobra que tinha mais de dois metros pela primeira vez e compartilhou no Instagram.

O autor das fotos contou que, com a visita frequente do animal, os turistas foram impedidos de interferir no curso da cobra ou tentar alimentá-la.

As cobras são animais de sangue frio e devem absorver o calor do ambiente para manter sua temperatura. Por isso, esses animais imponentes podem ser clicados aproveitando os raios de sol em troncos de árvores ou na beira dos rios.

Uma sucuri grande também se tornou viral ao ser gravada pelo pescador Carlos Pancieri, do canal Dicas de Pescador.

Relembre as imagens: