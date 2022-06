Vídeo: Casal é abordado por assaltantes e jovem foge deixando namorada abandonada

Um vídeo compartilhado no Twitter repercutiu entre os internautas após mostrar o momento em que um jovem casal é abordado por assaltantes que estavam em uma moto e o desfecho que esse caso teve. O fato ocorreu na cidade mexicana de Ecatepec.

Ao analisar as imagens, pode-se perceber que ambos caminham tranquilamente, quando a moto se aproxima e um dos delinquentes desce e tenta coagi-los. No entanto, antes de conseguir render o casal, o jovem consegue se esquivar e fugir do local.

O grande problema neste caso, é que a namorada do jovem fica sozinha e acaba sendo assaltada, perdendo o celular para o criminoso.

No Twitter, o vídeo foi compartilhado com a legenda: “Com esse namorado, por que você quer inimigos? Ele a abandonou durante um assalto em Ecatepec”. Veja a seguir a gravação que repercutiu e soma mais de 65 mil visualizações. (Caso não consiga visualizá-la, basta que acesse o link).

¿Con ese novio para qué quiere enemigos? La abandonó durante un asalto en #Ecatepec. #Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/vXFQcNA3xk — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) May 30, 2022

