Psicoterapeuta britânica conta que foi vítima de estupro no metaverso: ‘O que aconteceu foi real’

A psicoterapeuta inglesa Nina Jane Patel, de 43 anos, conta que seu avatar na plataforma de realidade virtual da empresa Meta, que até o ano passado se chamava Facebook, foi abusado sexualmente. Ela diz que entrou no metaverso para uma pesquisa, quando quatro personagens masculinos se aproximaram e a assediaram. “O que aconteceu comigo foi real”.

Nina relatou o caso em entrevista ao “Universa”, do UOL. Loira de olhos claros, ela diz que criou um avatar na plataforma Horizon Venues com as características físicas semelhantes as suas em novembro do ano passado. Minutos após entrar, ela diz que já foi abordada pelos avatares masculinos.

“Eles chegaram muito perto de mim, no início me assediando verbalmente. Depois, começaram a me assediar sexualmente, dizendo todos os tipos de insinuações sexuais possíveis. Então, apalparam e tocaram meu avatar de forma inadequada e passaram a me seguir. Eu dizia: ‘parem, por favor, parem’. Mas eles continuaram”, contou Nina, que mora no Reino Unido.

A psicoterapeuta, que é cofundadora da empresa de tecnologia Kabuni, conta que investiga o impacto psicológico e fisiológico desse tipo de realidade virtual em crianças e adolescentes de 8 a 16 anos. Logo na primeira experiência, acabou vivendo a situação que classificou como “perturbadora e traumática”.

“Eles me acusaram de querer que eles me assediassem sexualmente, dizendo que essa era a razão pela qual entrei na plataforma e coisas como: ‘não finja que não está amando’. Aquilo estava cada vez mais surreal e entrei em pânico”, afirmou.

Avatar de Nina Patel, que foi abusado sexualmente no no metaverso (Divulgação)

Nina disse que tentou acionar algum comando para voltar à sua área privada, mas, nervosa, não conseguiu. “A única coisa que podia fazer era tirar meus fones de ouvido enquanto eles continuavam gritando todo tipo de termos sexuais explícitos. Tudo isso durou cerca de três minutos. Foi muito agressivo, perturbador e bastante traumático.”

Ela falou pela primeira vez sobre o caso em um texto publicado na plataforma Medium. Em janeiro e fevereiro deste ano, a história foi contada por jornais britânicos e rodou o mundo, quando ela afirma que passou a ser alvo de ofensas machistas.

“Recebi uma infinidade de mensagens e e-mail de pessoas me acusando de ser louca e de arruinar a realidade virtual. Muita gente dizia aquilo não era real, era um mundo virtual. Era fantasia. Questionavam como eu poderia alegar que foi um assédio ou uma agressão. Mas por que, então, eu estava me sentindo daquela maneira? Porque aconteceu e foi real”, destacou.

“Parte de mim, depois deste episódio, só queria fingir que não aconteceu, o que muitas vezes é o caso quando estamos no mundo real. Não queremos que as pessoas saibam porque é embaraçoso, vergonhoso”, ressaltou Nina.

O que diz a Meta?

Em resposta enviada ao “Universa”, a Meta informou que apresentou uma nova funcionalidade de distanciamento pessoal (“personal boundary”, em inglês), que facilita a prevenção de interações como a que Nina sofreu.

“Lamentamos que isso tenha ocorrido, queremos que todos tenham uma experiência positiva no Horizon Venues, e que facilmente encontrem as ferramentas de segurança disponíveis para ajudá-los. O Horizon Venues deve ser seguro e estamos comprometidos a construí-lo dessa forma. Continuaremos a realizar melhorias a medida que aprendemos mais sobre como as pessoas interagem nesses espaços, principalmente quando se trata em ajudar as pessoas a reportarem situações de forma fácil e confiável”, destacou a empresa.

