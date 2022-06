Prato vegetariano faz com que mulher seja duramente criticada pelos amigos

Uma mulher vegetariana ficou completamente devastada depois de receber duras críticas de seus amigos após levar um prato vegetariano para uma festa.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, ela compartilhou seu relato no Reddit onde contou que os amigos decidiram fazer uma festa no estilo “cada um leva um prato”.

Por ser vegetariana, ela decidiu levar um prato composto por molho de queijo caseiro e tortilhas, mas foi convidada a levar um segundo prato depois que um de seus colegas de trabalho precisou desistir às pressas.

O prato em questão era composto por carne de porco desfiada, e mesmo afirmando aos colegas que era vegetariana e que não cozinharia carne, eles insistiram que a preparação fosse realizada por ela.

“Sou vegetariana e não consumo carne de forma alguma, logo eu também não compro e nem preparo carne. Na festa fiquei encarregada de levar um molho de queijo e tortilhas pois ainda como laticínios”.

“No dia anterior, a pessoa encarregada de preparar os sanduíches de carne de porco desfiada precisou cancelar sua participação e todos pediram que eu fizesse o prato. Eu concordei, mas lembrei a eles que não como e não cozinho carne, então faria uma versão vegetariana do prato”, explica.

Eles não perceberam até vê-la comer

Durante a festa os colegas da mulher comeram o prato, composto por carne de jaca desfiada, e nem sequer pensaram ser algo de origem vegetal até que a viram preparar e comer um sanduíche.

“Todos estavam comendo bem o prato e me elogiaram, mas então um deles viu que eu estava comendo e perguntou por que eu estava comendo carne de porco. Eu então os lembrei de que não era carne de porco, mas sim jaca. Na mesma hora eles surtaram e me acusaram de levar ‘frutas cobertas com molho de churrasco’ para os sanduíches”.

Diante da reação, ela ficou completamente irritada e disse a eles que se este era o caso eles não deveriam comer mais do prato. “Eles pareceram ofendidos e chocados porque a vegetariana trouxe um prato vegetariano mesmo depois de avisar a eles que o iria preparar desta forma”.

Para os usuários do Reddit, as pessoas apenas ficaram com raiva por não esperar um bom prato vegetariano. “Você leva o que quiser nestas ocasiões, aposto que estão bravos por terem comido e gostado”.

“Você os avisou claramente de que não iria preparar carne. É um absurdo pedir a um vegetariano para trazer carne! Eles provavelmente se sentiram envergonhados em dizer o quanto gostaram da jaca”, comentou outra pessoa.