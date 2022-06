Mulher se assusta após receber um pedido improvável feito por um estranho

Uma mulher ficou completamente assustada depois que um estranho bateu a sua porta e pediu para “visitar” sua casa, pois ele chegou a morar no local antes de ela se mudar e gostaria de ver como ela está.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher decidiu compartilhar sua história no Reddit e pedir a opinião dos demais usuários da plataforma.

Confusa sobre o ocorrido, ela conta: “Sou uma mulher de 28 anos, meu marido e eu tivemos nosso primeiro filho há 8 meses e acabamos de descobrir que estamos esperando o segundo”.

“Recentemente precisamos nos mudar por conta do emprego do meu marido, estamos em uma cidade que é uma mistura entre cidade antiga e pequena e uma região de subúrbio, o que nos fez comprar uma casa antiga”, conta a mulher.

Enquanto terminava de desfazer as malas e caixas da mudança, ela recebeu uma visita inesperada: “Um homem de uns 60 anos estava com duas meninas parado na minha porta da frente”.

Ela se assustou com o pedido

Segundo a mulher o homem se apresentou e informou estar de passagem com suas netas. Ele então disse que morou naquela casa até seus 12 anos de idade e fez um estranho pedido.

“Sempre senti falta deste lugar e quero vê-lo uma última e poder mostrá-lo para minhas netas já que sempre as aborreci com histórias sobre essa casa. Por favor, seria pedir muito poder entrar rapidamente para mostrá-la para minhas netas? Será coisa de 30 minutos no máximo”, relata a mulher.

Por não conhecer o homem e estar sozinha em casa a mulher decidiu negar o pedido. “Me desculpe, mas não. Não estou confortável com estranhos entrando em minha casa”.

Ele então teria pedido novamente: “Sei que é um pedido estranho, mas significaria muito para mim”, relata a mulher.

“Respondi que não, pois é a minha casa e não vou deixar um estranho entrar sem ter um bom motivo”.

Segundo ela, ao contar o ocorrido para seu marido, ele teve uma reação diferente da esperada e afirmou que ela deveria ter deixado o homem olhar o local.

“Ele disse que todos ficamos nostálgicos com os lugares em que crescemos e que teria sido uma boa ação fazer isso. Ele também disse que provavelmente deixei uma má impressão aos nossos vizinhos. Eu continuei afirmando que a segurança da nossa família é mais importante do que as lembranças de um desconhecido”, finalizou a mulher.

Rapidamente ela foi apoiada pelos demais usuários da plataforma: “Esta é uma tática comum utilizada por ladrões profissionais, somente para sua informação”, comentou uma pessoa.

“Ele provavelmente estava mentindo, o fato dele não recuar e continuar insistindo depois do primeiro ‘não’ mostra isso”, comentou outra.