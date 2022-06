Ladrões roubam caixa de viagra e idoso tem que cancelar sexo: “sem brincadeira”

Com grandes planos para a última quarta-feira, um senhor de 71 anos que planejava ter uma tarde de prazer com uma garota de programa foi obrigado a cancelar o encontro. A notícia é do jornal O Tempo

Tudo porque enquanto estava a caminho do centro da cidade, onde fica o hotel onde iriam se encontrar, um ladrão roubou sua sacola, e nela estava a caixinha de comprimidos mágicos, azuis, que deveriam adoçar aquela tarde: viagra.

O caso foi registrado na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais. A Polícia Militar foi acionada para tentar reaver o ‘remédio’ do idoso, mas não conseguiu achar o ladrão.

De acordo com a polícia, o idoso havia conhecido a jovem garota de programa nas proximidades do Mercado Central da cidade e ela o convidou para fazer um programa no hotel onde atendia.

Além do viagra, havia também na sacola um pacote de biscoitos que o idoso pretendia presentear à moça, ambos comprados durante o trajeto para o centro da cidade para garantir o sucesso do encontro.

Em consequência do roubo, o senhor resolveu cancelar a tarde de sexo, pois não tinha condições de arcar com o custo de outra caixa de viagra no momento e lamentou também o biscoito perdido.

A polícia militar da região ainda caça o ladrão de pílulas azuis.

E por falar em azar

O norte-americano Michael Todd Hill, de 54 anos, ficou milionário em 2017 após ganhar US$ 10 milhões (cerca de R4 47 milhões) na loteria dos Estados Unidos. Três anos depois, em 2020, ele matou a namorada, de 23 anos, a tiros, e agora, 5 anos depois, saiu sua condenação. Ele pegou prisão perpétua, sem possibilidade de condicional.

