Uma mulher foi elogiada online após compartilhar uma série de fotos de antes e depois para destacar a realidade das postagens ‘perfeitas’ do Instagram.

Josephine, de 23 anos, é uma influenciadora e conhecida por sua atitude sensata em relação ao amor próprio e à aceitação, como detalhado pelo site Daily Star.

Ela tem mais de 174 mil seguidores no Instagram e recentemente foi elogiada por compartilhar uma série de fotos de antes e depois que revelam a realidade por trás dos registros ‘perfeitos’.

A jovem da Dinamarca foi aplaudida por compartilhar as fotos, ao lado de um longo post lamentando o estado das mídias sociais.

Jovem é elogiada por compartilhar a realidade por trás de postagens ‘perfeitas’ no Instagram

Segundo o site, ela terminou o post lembrando aos fãs que a mídia social pode ser ótima, desde que as pessoas lembrem que nunca é realidade.

Josephine concluiu: “Você não precisa ser perfeita. Você só precisa tentar o seu melhor para ser você. Porque você é ouro, menina.”

Ainda de acordo com as informações, e no mesmo post, Josephine compartilhou alguns ótimos exemplos de como o Instagram não mostra tudo.

Crédito (Reprodução Instagram.com@/josephinelivin)

Com informações do site Daily Star