Homenagem para avó sai errado e mulher acaba com uma ‘tatuagem desastrosa’

Uma mulher ficou completamente decepcionada ao ver o resultado de sua tão sonhada tatuagem memorial.

Sarah Jackson revelou que a tatuagem, no valor de 250 libras (aproximadamente R$1500) deveria ser uma homenagem para sua falecida avó e não um retrato de Rod Stewart, informa o The Mirror.

Após o falecimento de sua avó, Sarah decidiu homenageá-la ao tatuar um retrato em um de seus braços, mas desde que viu o resultado final ela se sente completamente envergonhada.

Recentemente ela revelou que a imagem na qual a tatuagem foi inspirada era uma fotografia tirada em seu casamento. A senhora da imagem, no entanto, é completamente diferente da pessoa no desenho de 22 centímetros em seu braço.

Para muitos, a mulher na verdade possui uma tatuagem em homenagem ao cantor Rod Stewart, devido a semelhança entre o artista e o retrato em seu braço.

Segundo relato de Sarah, Thelma, sua avó, ‘odiava’ tatuagens e teria ‘enlouquecido’ ao ver a homenagem que agora pode deixá-la com marcas para toda a vida caso o processo de remoção a laser não seja bem-sucedido.

“Quando me falavam que parecia om um homem eu só conseguia sentar e chorar. Vi as pessoas comparando o desenho com Rod Stewart. Eu só queria ter uma lembrança permanente dela comigo”.

Sarah afirma que a primeira vez que viu o desenho não conseguiu imaginar o tamanho do estrago pois o inchaço da pele e a posição em que ela estava acabaram dificultando. “Também acreditei que os tons mais escuros iriam clarear após a cicatrização”.

Tentativa de remoção

Para ela, o ponto decisivo para buscar uma remoção foi quando o tatuador de uma amiga comentou o desenho: “Ela disse que seu tatuador afirmou nunca ter visto algo tão chocante na vida”.

“Tenho vergonha de usar tops sem manga e no trabalho a parte de baio da tatuagem acaba aparecendo e eu tento ignorá-la, mas não consigo. Perguntei para outros tatuadores se teria uma chance de arrumar o desenho, e eles disseram que não”.

“É irônico pensar que minha avó odiava tatuagens, ela definitivamente não teria gostado dessa, ela teria enlouquecido completamente”, conta Sarah.

Segundo seu relato, o estêncil da tatuagem parecia “ótimo” então ela não ficou preocupada com o resultado pois o artista deveria seguir as marcações.

No entanto, ao receber uma série de feedbacks negativos e após a cicatrização do desenho, ela decidiu removê-lo. Ao todo, serão necessárias diversas sessões de laser e que mesmo assim poderão deixar alguns resquícios do desenho para trás.

Finalizando seu relato, ela conta que o artista reconheceu o erro e devolveu integralmente o valor pago por ela para que ela pudesse custear o tratamento a laser para remover a tatuagem.

Atualmente a publicação original, feita por Sarah em suas redes sociais, foi excluída por ela após as conversas com o estúdio.