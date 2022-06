Rodrigo Yugar, de 21 anos, foi morto recentemente ao tentar assaltar com outro indivíduo uma jovem. O caso ocorreu na cidade de San Francisco Solano, na Argentina, e repercutiu entre os internautas. Vejamos a seguir os detalhes.

Segundo informações compartilhadas, a jovem estava a caminho de um ponto de ônibus quando foi abordada por Rodrigo e seu companheiro. Neste momento, ele pediu para que entregasse seus pertences, porém ela se negou.

Ao ver a reação da jovem, o comparsa desce da moto com uma faca e, neste instante, Yugar teria gritado: “Mate-a, mate-a”, reforçaram veículos de comunicação locais.

A partir deste momento, a vítima entrou em um embate com os delinquentes e, durante o enfrentamento, conseguiu tomar posse da arma. Então, como reação, ela atingiu Rodrigo e gritou pedindo ajuda.

Ao ver o que havia acontecido, o segundo indivíduo fugiu do local. A polícia e o serviço médico foram acionados, porém ao chegar, encontraram o rapaz de 21 anos sem vida.

De acordo com detalhes revelados, a polícia deixou a jovem em liberdade uma vez que reforçaram que esta agiu em legítima defesa. O comparsa de Yugar foi encontrado a uma pequena distância do local.

Reação da família e amigos de Yugar

Nas redes sociais, amigos e familiares de Chapulín, como era popularmente conhecido Rodrigo, compartilharam diversas mensagens de homenagem e despedida ao jovem.

“Tinha a vida pela frente”, afirma família de ladrão assassinado por sua vítima em assalto Reprodução - FB

“Acordar e ver isso. Não posso acreditar, Chapulín, uma vida inteira pela frente”, escreveu um familiar no Facebook. Outro parente do jovem também disse: “Quanta dor Deus, por que você não me ouviu quando falei com você Chapu, sempre sentiremos sua falta, você deixou um vazio imenso em nossas vidas. Que Deus o tenha na glória, voe alto Chapu”.

Por fim, além das mensagens dos familiares, diversos internautas foram registrados no Facebook de Rodrigo através de comentários.