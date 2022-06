Noiva proíbe o padrasto de ir ao seu casamento após ele exigir levá-la ao altar

Uma noiva ficou completamente enfurecida depois que o padrasto exigiu levá-la até o altar em seu casamento. Ele informou que cumpriria este papel no lugar do pai biológico da noiva.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, a noiva decidiu utilizar o Reddit para contar sua história e pedir o apoio dos demais usuários da plataforma.

Segundo seu relato, ela nunca teve uma boa relação com Dave, seu padrasto. Ele se casou com sua mãe quando ela tinha apenas 8 anos depois que um relacionamento extraconjugal foi revelado.

Apesar de crescer distante do pai, ela ainda o considera como “sua pessoa favorita”, e gostaria de ter tido a chance de conviver mais com ele durante sua infância e adolescência.

“Vou me casar e nunca gostei do meu padrasto. Por diversas vezes minha mãe colocou as necessidades dele acima das minhas e ele tem uma tendência a manipular as pessoas para sempre ficarem do seu lado”, conta a noiva.

“Por conta disso, não consigo ver meu pai por muito tempo desde que eu tinha oito anos, quando minha mãe o traiu com Dave, mas ele sempre foi minha fuga para a toxicidade do meu padrasto”.

As coisas desandaram durante um jantar em família

Em seu relato, a noiva explica que durante um jantar de família, com a clara intenção de influenciar sua decisão, o padrasto a questionou sobre quem a levará até o altar.

“Ele me perguntou, na frente de todos para me coagir a dizer sim, se ele poderia me levar até o altar. Eu disse que não e afirmei que se quisesse isso eu perguntaria a ele, e não o oposto”.

Segundo ela, sua declaração causou uma grande discussão com sua mãe e o padrasto, que terminou com ele não sendo convidado para a celebração e com sua mãe afirmando que se o marido não for, ela também não estará presente.

Leia também: Noivo exige que a noiva se case sem óculos para ‘ficar mais bonita’

“Disse a ele que ele não foi convidado e isso o irritou. O lado ruim é que minha mãe ama mais a ele do que a mim, então ela disse que se ele não for, ela também não irá”.

“Para o meu noivo, se minha mãe escolher o marido e um sinal de que ela também não deveria estar no casamento”, finalizou a noiva.

Entre os comentaristas do Reddit, sua opinião fez sucesso e foi elogiada.

“É o seu casamento, você não deve nada a ele e tem todo o direito de decidir quem vai te levar ao altar. Ele está sendo egoísta e mesquinho”, comentou um.

“Deixe sua mãe ficar em casa e perder outro grande evento da vida de sua filha, quem te ama de verdade vai aparecer”, afirmou outro.