Mulher expõe colegas de trabalho após eles reclamarem dela para a chefe

Nesta quinta-feira (2), uma mulher desabafou na plataforma Reddit sobre ter exposto seus colegas de trabalho após eles terem a julgado. A usuária, cujo nome está como Maleficent_Shoe3791, contou que trabalha de home care – cuidadora em domicílio e recebeu reclamações de sua chefe por causa de outros funcionários.

“Recentemente, minha chefe me informou que todos os meus colegas de trabalho estão reclamando da minha ‘preguiça’. Disseram que a casa está uma bagunça quando chegam e acho que a culpa é minha”, iniciou ela.

Segundo a mulher, ela trabalha com quatro funcionários e todos possuem a função de manter a casa limpa e cuidar dos pacientes. Cada um deles tem um cronograma de horário e dia específico para realizar suas tarefas.

“Toda semana quando chego na casa no sábado, há uma série de problemas: há roupas sujas enchendo a cozinha, formigas nas gavetas, balcões, mesas e restos de comida na mesa. Restos de pratos. Fraldas sujas no chão. Uma geladeira vazia e zero produtos de limpeza”, desabafou ela.

A mulher conta que, no sábado, nas 3 horas que trabalha, ela faz toda a limpeza, remove as fraldas sujas e arruma os quatros de cada paciente, além de cuidar das roupas na lavanderia.

“Tudo isso enquanto preparava o jantar de algo que posso fazer domingo. Eu limpo o resto da casa, faço as compras de supermercado e lido com o problema dos insetos. Nenhuma ajuda da minha colega de trabalho de fim de semana que não sabe usar uma máquina de lavar nem cozinhar enquanto tento mostrar a ela”, escreveu.

A exposição

De acordo com o relato, a mulher pediu para sua colega de trabalho cuidar do jantar, tarefas normalmente feitas por ela. “Faço tudo isso, mas sou a colega ‘preguiçosa’”, desabafou.

“Tentei explicar para minha chefe que é injusto eu ter que limpar a bagunça dos meus colegas de trabalho e eles precisam ajudar a limpar também. Porém, ela acredita que sou eu saindo de casa assim no fim de semana e me disse para eu me organizar”, registrou.

A autora do relato contou que quando chegou ao seu turno de sábado na semana seguinte, gravou um vídeo andando pela casa e mostrou a sujeira deixada por outros colegas.

“Enviei todos para minha chefe e novamente expliquei que essas eram as condições da casa. Ela mandou um ‘aviso’ para o nosso grupo de trabalho e basicamente todo mundo teve problemas”, finalizou.