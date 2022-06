Mulher é acusada de aumentar o próprio salário sem conhecimento do chefe; levou quase R$ 1 milhão

Mulher é acusada de aumentar o próprio salário sem conhecimento do chefe Reprodução

A polícia da Flórida, nos Estados Unidos, deteve em abril deste ano, Jamie K. Mann, uma mulher de 35 anos, que foi acusada de aumentar o próprio salário e gastar milhares de dólares nas mais diferentes finalidades. Vejamos a seguir o que aconteceu.

O proprietário da Atlas Towing Salvage & Marine Services declarou que notou alguns erros nas folhas de pagamento da colaboradora, inicialmente, porém não acreditava que poderia ser algo que ocorreu de maneira proposital e que seria supostamente protagonizado pela funcionária.

De acordo com informações levantadas, Jamie se concedeu um total de três aumentos de 5 dólares, aproximadamente R$ 23,97 (câmbio de 02 de junho de 2022, às 11h42, horário de Brasília). Além disso, entre setembro de 2019 e abril de 2022, quando o problema foi identificado, Mann concedeu a si própria a quantia de 165 mil dólares, o que supera os R$ 700 mil.

Em declaração, o proprietário reforçou ainda que no ano de 2021, a mulher deveria receber aproximadamente $33 mil dólares, porém com as horas extras acrescentadas em sua folha de pagamento, a quantia subiu para $122 mil.

Para que a situação passasse “despercebida”, Jamie teria alterado informações dos registros de pagamento. E, junto às horas extras, ela pagava a si mesma uma compensação por “tempo de guarda”.

E como a mulher gastou o dinheiro das horas extras?

Com a investigação determinando que ela recebeu mais de $200 mil dólares, o que equivale a R$ 958.820,00, os agentes encarregados pela análise afirmaram que ela utilizou os valores em decorações para sua casa, entradas para parques de diversões, compras através da plataforma Amazon, restaurantes, entre outros.

Por fim, embora tenha sido detida inicialmente, a mulher de 35 anos acabou liberada após efetuar o pagamento de fiança. Não foram revelados detalhes adicionais sobre o caso até o momento.

