Uma modelo com seios gigantes alegou que foi expulsa de um voo recentemente por causa de sua aparência física, afirmando que se sentiu “humilhada” pela companhia aérea.

Mary Magdalene, 25 anos, chegou ao aeroporto para embarcar em um voo de Toronto, no Canadá, para Dallas, nos EUA, mas depois de passar pela segurança e entrar no avião, ela teria sido instruída a deixar o voo.

A mulher afirma que a equipe disse que ela estava sendo removida por usar fones de ouvido e não ouvir as instruções de segurança, mas Mary acredita que na verdade isso tinha a ver com sua aparência.

Mary estava vestindo calça legging e sutiã esportivo e alegou que a equipe a expulsou porque ela “parece muito explícita”, como detalhado pelo site The Mirror.

Em sua conta no Instagram, a modelo escreveu: “Fui expulsa do voo por minha aparência. Por favor, parem de discriminação, por favor, isso é nojento. Me sinto tão envergonhada e humilhada agora, vocês não têm ideia”.

Mulher ‘convidado a se retirar’ de voo por causa de sua aparência física revela que se sente ‘humilhada’

Tendo sido expulsa do voo, Mary diz que planeja processar a companhia aérea sem nome revelado – embora ainda não tenha tomado nenhuma ação legal.

A modelo também disse que seu maior problema com a situação é que ela sente que foi tratada injustamente por causa de seu tipo de corpo, pois afirmou que uma “mulher de peito pequeno” poderia usar um sutiã esportivo sem problemas.

Em outro post, ela acrescentou: “Não entendo como algumas pessoas estão dizendo que não há problema em ser expulsa pela forma como estou vestida. O ponto é que as mesmas regras precisam se aplicar a todos”.

Ainda de acordo com as informações, Mary gastou mais de 150 mil dólares (mais de R$ 700 mil) em procedimentos de cirurgia plástica. Confira:

Woman feels 'dehumanised' as she claims she was kicked off plane over 10kg boobshttps://t.co/w6aIWKtVjL pic.twitter.com/JkcDnDYDcz — Mirror Weird News (@MirrorWeirdNews) June 1, 2022

Texto com informações do site The Mirror