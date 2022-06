Maquiagem: 3 dicas para criar o “efeito lifting” e parecer mais jovem

Indo direto ao ponto lifting facial é uma cirurgia plástica que age contra o envelhecimento da face devido à flacidez muscular e da pele. Mas, longe do que são agulhas e bisturis em um centro médico, nós buscamos três dicas infalíveis para que você use a maquiagem ao seu favor e aplique um “efeito lifting” em simples passos.

Para criar uma aparência naturalmente esculpida, a maquiagem ajuda a contornar as bochechas, esculpir a linha do maxilar e até mesmo a levantar sua sobrancelha em questão de minutos.

Embora possa não lhe dar os efeitos duradouros de um tratamento no consultório ou de um procedimento cirúrgico, pode criar a ilusão de um maxilar arrebitado ou uma sobrancelha levantada sem qualquer tempo de inatividade.

Pele brilhante

Para evitar uma tez flácida ou sem brilho, os especialistas recomendam trocar os produtos à base de pó por aqueles com consistência mais cremosa. “Quando você chega a uma certa idade, um pó drena sua pele, então não tenha medo de produtos à base de brilho ou creme”, explica Trinny Woodall, CEO e fundadora da Trinny London.

Claro, não podemos deixar de lado uma boa rotina de skincare, mas isso é assunto para outro artigo.

Olhos e sobrancelhas levantadas

Com a idade, as pálpebras caem naturalmente e a pele fica mais enrugada. Esta área requer uma abordagem híbrida para atingir tanto a pele quanto o tom de pele. Procure um corretivo para levantar a sobrancelha e a área dos olhos em vez de uma base, como um método de destacar a estrutura óssea sem o uso de um marcador.

Aplique uma linha fina de corretivo no canto externo do olho e desenhe a linha em direção às têmporas. Isso cria a ilusão de um lifting de olhos e faz com que sua sombra pareça arrebatada.

Para manter esse visual bem descansado, também vale a pena notar que as sombras escuras podem não ser suas amigas. Eles podem chamar muita atenção para a área, fazendo com que pareça menor enquanto se acumula dentro das dobras.

Técnica dos 3

Antes da base, aplique um contorno de creme nas áreas que deseja esculpir, como as maçãs do rosto e ao longo do queixo. Depois, aplique a base por cima e o contorno do creme ficará com um efeito impressionante de ‘pintado por baixo’.Finalmente, passe o contorno em pó nas áreas que você contornou em creme para um acabamento perfeito.

Experimente a técnica dos “três”, que se adequa à maioria dos formatos de rosto. Usando seu contorno, desenhe uma forma de três da testa à maçã do rosto e ao queixo. Esfume e passe a base fluida por cima.