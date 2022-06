Jubileu de Platina da Rainha é motivo de briga e ameaças entre vizinhos

Um homem precisou buscar ajuda na internet depois de ser ameaçado por um de seus vizinhos. Ele recebeu as ameaças após se recusar a pagar pela festa de sua rua em comemoração ao Jubileu de Platina da Rainha Elizabeth II.

Conforme publicado pelo The Mirror, o homem decidiu compartilhar sua situação em uma publicação realizada no Reddit.

Ele conta que muitos de seus vizinhos estão animados para festejar o Jubileu de Platina da Rainha e esperavam realizar comemorações elaboradas para tal.

Apesar da data comemorativa, o homem e sua família não estão interessados nas festividades e isso acabou se tornando um problema com os vizinhos.

Ele explica que recentemente pediram a ele para fazer uma contribuição em dinheiro para cobrir os custos com comidas e bebidas da festa que será realizada em sua rua, no entanto, sem se interessar em participar das festividades, ele recusou.

Aparentemente, o vizinho não gostou da resposta e causou uma grande confusão.

Ele foi proibido de sair de casa

Diante de sua recusa em participar das festividades, o homem relata ter recebido uma carta de seu vizinho proibindo ele e sua família de saírem de casa no dia da comemoração.

“Isso é permitido? Meus vizinhos pediram 14 libras por família (aproximadamente R$84) para compara 17 Kg de frango para a festa. Eu me recusei a ajudar e o vizinho se revoltou com isso”.

“Recentemente recebi uma carta me proibindo de sair de casa no dia da festa e avisando que se me ‘virem ao ar livre mandarão o conselho’ me procurar. Isso é permitido por lei?”, questionou o homem.

Diversas pessoas interagiram com a publicação e afirmaram que a ameaça não poderá ser cumprida. “Ele está falando de coisas que não entende. Apenas aproveite seu jardim enquanto come seu próprio frango”, comentou uma pessoa.

“Ninguém questionou o valor absurdo cobrado por eles? Isso é dinheiro o bastante para comprar mais de 100 kg de frango!”, comentou outro.

Um terceiro, trabalhador do órgão governamental responsável pela fiscalização, comentou: “Eu trabalho no conselho e uma ligação dessas me faria ganhar o dia. Pena que reservei uma folga nesse dia”.