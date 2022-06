Jovem rasga cartão de aniversário feito por meia-irmã após ela reagir de forma inusitada

Nesta quarta-feira (1), uma usuária do Reddit revelou se sentir mal após rasgar o cartão de aniversário feito por sua meia-irmã. A jovem, cujo usuário está como Embarrassed-Front335 na plataforma, falou sobre sua motivação ao agir desta forma.

“Minha mãe se casou com meu padrasto há cerca de oito anos. Ele tem uma filha que é um ano mais velha em relação a mim. Ficamos muito felizes por um longo tempo, minha meia-irmã e eu éramos muito próximas. As coisas mudaram há alguns anos. Sua mãe voltou para o estado e ganhou certa custódia sobre ela. A mulher é de uma família rica e é médica”, iniciou o relato.

Segundo a jovem, sua meia-irmã se tornou uma pessoa irritante e esnobe, pois acredita que os pais da autora do relato não são tão ricos quanto a mãe biológica. Além disso, a usuária afirmou que a menina costuma zombar do sotaque de sua mãe.

O cartão de aniversário

“Minha irmã estava nos visitando e minha meia-irmã ficou se gabando do laptop que sua mãe comprou. Eu teria simplesmente ignorado, mas ela então perguntou à minha mãe qual laptop eu uso, além de dizer que ela não poderia imaginar o quão miserável sua vida teria sido se a mãe biológica não tivesse aparecido”, escreveu ela.

De acordo com o relato, a autora contou ter mandado sua meia-irmã calar a boca e não conseguir ignorar mais. “Eu realmente queria me vingar e peguei o cartão fofo que ela havia feito para o meu aniversário anos atrás. Eu o guardei porque ela se esforçou muito. Eu só rasguei e joguei perto da porta dela”, desabafou.

A jovem conta que se arrependeu de feito aquilo, pois o cartão significava muito para ela. Após este episódio, sua meia-irmã foi castigada por falar daquela forma, ficou surpresa e se reservou.

“Mesmo que ela seja muito idiota, ainda sinto falta de ouvi-la falar e me arrependo disso. Minha mãe e meu padrasto acham que eu não pensei nas coisas com clareza e não deveria ter reagido do jeito que reagi”, finalizou.

