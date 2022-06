Funcionária de restaurante revela que recebe ‘comentários bizarros’ no trabalho e como lida com ‘clientes escrotos’

Uma garçonete de um restaurante, nos Estados Unidos, revelou por meio de sua conta no TikTok as vulgaridades que alguns clientes dizem a ela no trabalho.

Como detalhado pelo site ‘Debate México’, com isso, a garçonete se defendeu de críticas que afirmam que os funcionários do referido restaurante são “grosseiros”.

A trabalhadora disse que os ataques sexualmente carregados são realizados por alguns clientes, de forma constante.

Na postagem, Leah afirmou que “homens” fazem comentários vulgares e rudes enquanto ela e seus colegas os atendem.

Garçonete revela vulgaridades que escuta no trabalho e como lida com clientes ‘estúpidos’

De acordo com o que a jovem revelou no TikTok, os homens contam com comentários desagradáveis com intenções de luxúria sempre que veem a oportunidade de “conquistar” ela e suas companheiras.

Perguntam coisas como: “Você está no cardápio?” e “Quero que minhas asas fiquem quentes e nuas como você”.

Quando isso acontece, a trabalhadora deve informar o gerente do local para que o cliente seja expulso imediatamente do restaurante.

Ainda de acordo com as informações, Leah Fennelly compartilha suas experiências negativas recentemente no TikTok. Na rede social, ela já tem quase 124 mil seguidores e mais de 1,6 milhão de curtidas.

Com informações do site Debate México