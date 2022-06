Diablo Immortal está disponível para PC e dispositivos móveis.

Os fãs da franquia Diablo já podem comemorar, e jogar, o novo jogo da série. Diablo Immortal foi oficialmente lançado para PC e dispositivos móveis nesta quinta-feira, dia 2 de junho.

Trazendo uma experiência diferente para os jogadores, o jogo conta com a possibilidade de progressão multiplataforma. Com isso é possível jogar tanto no computador quanto nos dispositivos móveis mantendo uma boa transição e jogabilidade independente da plataforma escolhida.

Se por um lado a versão disponibilizada para celular já é a versão final do jogo, os jogadores que preferem a versão para computador precisarão ainda passar por um período de Beta Aberto, mas que conta com todos os recursos do jogo.

Para começar, os jogadores poderão escolher entre as seis classes de personagens já conhecidas dos fãs da franquia: Bárbaro, Cruzado, Caçador de Demônios, Monge, Necromante e Arcanista.

Além disso, personagens clássicos da franquia, como Deckard Cain, também retornam à história.

Jogo banido em alguns países

Apesar de ser um jogo gratuito para jogar, mas com opções de compra dentro da loja, o lançamento de Diablo Immortal causou polêmica em algumas regiões.

Devido à políticas locais que classificam as loot boxes como ilegais, o jogo não será disponibilizado em países como Bélgica e Holanda.

As loot boxes são uma mecânica de monetização frequentemente utilizada nos jogos online. Através dela os jogadores adquirem uma caixa que contém um item surpresa e aleatório, desta forma os jogadores não conseguem ter qualquer tipo de controle sobre qual item receberão após a compra da caixa.

A proibição ocorre uma vez que os países em questão consideram a dinâmica de funcionamento destes itens como sendo um tipo de “jogo de azar” e, por tal motivo, tornam-se ilegais perante a legislação vigente.

Desta forma, a desenvolvedora do jogo optou por não disponibilizar o título em regiões com este tipo de proibição.