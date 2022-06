Após julgamento, ‘Maníaco da Torre’ é absolvido em um dos casos de homicídio

Roneys Fon Firmino Gomes, conhecido popularmente como “Maníaco da Torre” foi condenado em júri popular pelo crime de ocultação de cadáver. Por outro lado, o mesmo júri o absolveu em um dos casos de homicídio pelo qual está sendo julgado.

Informações divulgadas pelo G1 relatam que o julgamento em questão foi realizado a respeito da morte de uma mulher não identificada. Conforme a sentença, ele deverá cumprir pena de um ano e quatro meses de prisão pelo crime.

Diante do veredito, considerado contraditório pela defesa do réu e pelo Ministério Público, as partes afirmaram que irão recorrer.

Em outro julgamento, realizado na tarde deste dia 1º de junho, Roneys foi condenado a 31 anos, onze meses e um dia de prisão pela morte de Roseli Maria de Souza.

Ele ainda deverá passar por um novo julgamento nos próximos dias onde será considerado o caso da morte de Mara Josiane dos Santos.

Pedrão e confissão

Após ser preso e acusado de cometer os crimes em questão, Roneys afirmou que costumava rezar e pedir perdão por seus atos após os assassinatos.

Ao todo, ele responde pela morte de seis pessoas, sendo sua primeira condenação datada de março de 2019 e a segunda de dezembro do mesmo ano.

Ele ficou conhecido como “Maníaco da Torre” pela localização dos corpos de suas vítimas, deixados no meio de plantações próximos a torres de energia.

Leia também: ‘Acredito que ele já tenha me perdoado’, afirma Elize Matsunaga

Em declaração, o promotor Júlio César da Silva, ressaltou que as ações realizadas por Roneys foram plenamente conscientes.

“O exame de insanidade mental apresentou um resultado que já era esperado, ele é imputável, plenamente capaz de entender o caráter ilícito de seus atos. Ele sabia que estava cometendo crimes, portanto deve ser julgado sob as penas da lei e responsabilizado pelos crimes que praticou”.

Roneys foi preso em julho de 2015, após a polícia identificar uma peça de seu carro no local de uma das ocorrências.