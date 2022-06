Vídeo mostra como sucuri perde batalha para onça no Pantanal

#Shorts #biólogohenrique #anaconda Pescador esportivo fez vídeo do momento em que a mãe pegou a cobra e subiu com o animal na boca em barranco para mostrar ao felino Por Pollyana Araújo, Especial Para O Globo — Cuiabá Uma onça-pintada impressionou até mesmo quem costuma frequentar o Pantanal mato-grossense ao pular no rio e sair com uma sucuri de cerca de 4 metros de comprimento na boca. O pecuarista Cleyson Athaide, que pescava com o pai de barco, no Rio Piquiri, parou para ver a cena, no último sábado. Ele pegou o celular e gravou um vídeo que mostra o animal em meio aos aguapés lutando com a sucuri, e depois subindo para as margens com a presa. Os pescadores estavam a cerca de 10 metros da onça-pintada e do filhote. — A onça estava tentando descer com o filhote no rio, mas ele não quis descer e ela pulou no rio e capturou a sucuri para mostrar a ele como se deve fazer — afirmou. Em seguida, a mãe solta a cobra morta perto do filhote, mas, quando ele tenta se aproximar do animal, ela não permite, para que ele entendesse que precisa aprender a caçar, conforme disse Cleyson. O pecuarista, que é pescador esportivo, se sentiu privilegiado, porque muitos turistas aguardam muito tempo para ter a chance de ver uma onça de perto e, muitas vezes, não conseguem. — Brincamos que milhares de gringos pagam para ver uma cena dessas e a gente foi muito privilegiado porque nem estávamos esperando — contou. A onça seguia o extinto materno de ensinar o filhote a caçar. No mundo dos felinos é comum levar os animais abatidos até os filhotes, como explicou o biólogo Henrique Abrahão Charles. As onças são excelentes nadadoras e caçam até na água. — As onças são capazes de predar sucuris dentro d'água — afirmou. No topo da cadeia alimentar, o maior felino das Américas está em extinção, apesar da sua caça ser proibida desde 1967. E essa região onde o pecuarista fez esse flagrante é uma das que tem maior concentração de onças no mundo. A estimativa é de que há cerca de 5 mil onças-pintadas em todo o Pantanal. Pesquisadores atuam com projetos para evitar que os animais sejam alvos de caçadores, como de monitoramento por meio de colar com chip e de câmeras em árvores, espalhadas pela mata.