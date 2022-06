Noivo exige que a noiva se case sem óculos para ‘ficar mais bonita’

Um noivo se viu em uma situação complicada depois de pedir para que sua noiva não utilize óculos durante a celebração do casamento. Segundo ele, a mulher fica “mais bonita” com as lentes de contato.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o homem compartilhou sua história no Reddit por se questionar sobre sua postura diante da situação.

Ele explica que quando conheceu sua noiva ela quase não utilizava os óculos, dando preferência para as lentes de contato. No entanto, por conta de alguns problemas no olho ela precisou voltar a usar óculos com mais frequência.

“Minha noiva e eu vamos nos casar em algumas semanas e ela tem problemas sérios de visão e precisa usar lentes de contato ou óculos para conseguir enxergar direito”.

“Nos primeiros anos do nosso relacionamento ela sempre usou lentes de contato, mas depois teve problemas no olho que a impedem de usar as lentes por dias seguidos. Com isso ela voltou a usar óculos”, explica o homem.

Segundo ele, a esposa ainda usa as lentes para algumas ocasiões como feriados e fotos em que quer aparecer sem o acessório. “Ela sabe que eu a prefiro de lentes e achei que ela também preferisse assim”.

Eles tiveram uma grande briga

No relato feito pelo noivo ele revela que dias atrás questionou a companheira sobre como ela estaria no dia do casamento, ao que ela respondeu estar inclinada a optar pelos óculos.

“Perguntei a ela se ela reconsideraria usar lentes de contato e ela ficou ofendida e me acusou de ‘destruir’ a forma como ela se dê. Ela também disse que agora ficará constrangida se usar óculos”, conta o homem.

“Eu ainda reforcei que a decisão deve ser dela, e que estava pensando em mim neste ponto, mas não achava certo esconder meus sentimentos”, explica.

Para os usuários do Reddit, a reação da noiva está dentro do esperado diante das declarações feitas pelo noivo.

“Se você acha que ela não ficará bonita o suficiente se casando de óculos, então você não merece se casar com ela”, comentou uma pessoa.

“Você disse a ela para priorizar uma estética dolorosa acima de sua saúde e conforto, ela está correta em estar brava”, finalizou outro.