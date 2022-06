Mulher ‘se casa’ com boneco de pano e afirma que já tem até bebê e mostra vídeo do ‘parto’ Reprodução - TikTok

Há quem diga que o amor não tem barreiras e para ilustrar tal situação, a história de Meirivone Rocha Moraes viralizou no TikTok após a mulher anunciar seu “casamento” com um boneco de pano, nomeado de Marcelo, e também um “bebê” do casal. Vamos entender melhor?

A união de Meirivone e seu “esposo”, o boneco de pano, aconteceu em dezembro do ano passado, com direito a um vídeo mostrando detalhes da celebração e da lua de mel. Vejamos a seguir este registro. (Caso não consiga visualizá-lo, basta que acesse o link).

Por que ‘se casar’ com o boneco?

Segundo diversas afirmações que podem ser conferidas nas legendas dos vídeos de Moraes, a união mais “séria” com Marcelo tinha como objetivo atrair a atenção dos veículos de comunicação nacional e para que então alguém pudesse ajudá-la. O sonho de Meirivone é o de ter uma casa própria.

Sobre como surgiu Marcelo, a mulher explicou o seguinte: “Sou dançarina de forró e não consegui ninguém para dançar comigo. Fui até minha mãe e pedi que ela fizesse um boneco de pano para dançar comigo. Ela fez isso e uma amiga sugeriu que eu o chamasse de Marcelo, porque é Meirivone e Marcelo”, disse.

E, como citado anteriormente, além de Marcelo, Moraes também já conta um “bebê” que pode ser visto em diversos vídeos, incluindo o do momento do “parto” em que o “pai” acaba desmaiando. Confira a seguir.

Por fim, ao ser questionada se gostaria de ter mais “filhos”, a mulher deu a seguinte declaração (Se não conseguir visualizar a gravação a seguir, não se preocupe e basta que você clique aqui):