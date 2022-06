Moça revela gravidez e sogra se revolta com a forma do anúncio (Reprodução/Pixabay - Pexels)

Uma mulher, de 29 anos, relatou nesta terça-feira (31), um episódio que enfrentou com a família de seu marido pela forma como anunciou a gravidez. Seu desabafo foi registrado em um servidor da plataforma Reddit, através do usuário Efficient-Affect-179.

“Ontem à noite organizei uma pequena reunião para o aniversário do meu marido. É justo dizer que a família dele não gosta de mim e acha que ele pode fazer melhor. Só nos reconciliamos porque ele os queria em nosso casamento na semana passada”, iniciou o relato na rede social.

A mulher contou que na noite passada foi o momento perfeito para anunciarem a gravidez do casal, pois todos os familiares estavam presentes. Enquanto servia a sobremesa, a moça entregou a cada um de seus pais e sogros uma caneca escrita ‘avô’ e ‘avó incrível’, contendo uma foto estampada.

A reação da família

“Meus pais ficaram em êxtase e parabenizaram a nós dois! Sua mãe começou a chorar imediatamente, exigindo saber sobre o teste de gravidez. Foi uma situação cruel depois de tudo o que passamos”, desabafou.

De acordo com o relato, a mulher já perdeu filhos anteriormente por problemas de fertilidade. Após a sogra se exaltar, o sogro a levou para se acalmar e depois disseram que era uma maneira estranha de anunciar uma gravidez.

“Os dois saíram logo em seguida e ela me ligou dizendo que eu deveria me desculpar por tê-la enganado e que eu deveria ter dito a ela assim quando soube estar grávida”, contou a autora do relato.

“Ela então me acusou de trair meu marido porque ‘as datas não batem’ para a criança ser o bebê de seu filho, e que eu deveria ter mantido isso em segredo por mais tempo ‘para o caso’ de algo acontecer. Eu tenho me sentido super culpada por toda a noite e gostaria de não ter me incomodado com isso”, finalizou a mulher.

