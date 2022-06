Menina de 9 anos sobrevive a raro ataque de puma durante trilha; animal foi sacrificado logo depois

Uma menina, de apenas 9 anos, sobreviveu a um raro ataque de puma no último sábado, nos Estados Unidos.

A pequena foi emboscada pelo enquanto estava em uma trilha perto de Fruitland, Washington, de acordo com informações do site Metro UK.

Ela lutou contra o animal, que foi morto no local, de acordo com o departamento estadual de Pesca e Vida Selvagem.

O ataque ocorreu enquanto a menina caminhava por uma trilha durante um acampamento com amigos, que teriam fugido enquanto ela lutava com o puma.

Adultos na área encontraram a menina, que não foi identificada, coberta de sangue.

Ela foi levada de helicóptero para um hospital próximo, onde está se recuperando após a cirurgia. Ela sofreu vários ferimentos graves na cabeça e na parte superior do corpo.

Segundo o site, funcionários mais tarde encontraram o animal selvagem e o mataram.

Uma porta-voz da Fish and Wildlife do estado de Washington disse que os ataques de pumas são raros, com apenas 20 relatados no estado em um século.

Ainda de acordo com as informações, qualquer pessoa confrontada por um puma deve gritar com o animal para tentar assustá-lo e fazer o que for possível para parecer maior do que é, de acordo com Lehman.

