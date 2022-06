Grávida é chamada de ‘mimada’ pelo marido após se queixar de dores na gestação

Uma grávida ficou completamente espantada com a reação de seu companheiro após ouvir ela se queixando das dores nas costas devido a gestação em estágio avançado.

Em um relato publicado por ela no Reddit, e que foi compartilhado pelo The Mirror, a mulher revela que seu marido decidiu “brigar” com ela por conta de suas reclamações.

“Estou grávida de sete meses e tem sido difícil para mim lidar com todas as questões médicas e as dores crônicas. Meu marido se irrita toda vez que comento sobre as dores”.

“Não é como se eu reclamasse direto, mas isso me debilitou e meu marido acha que estou dando uma desculpa para ficar sem fazer nada”, conta a mulher.

Segundo ela, a situação se agravou quando ela recentemente acordou com fortes dores nas costas.

“Depois que desabafei sobre isso e falei do meu desconforto ele ‘brigou’ comigo e disse que eu estava agindo feito uma princesa mimada e que eu sou mãe e tenho que agir como uma”.

Eles tiveram uma grande discussão

Diante do comentário feito pelo homem, a mulher ficou completamente perplexa e decidiu responder às acusações.

“Retruquei falando que ele não pode me dizer como devo me sentir e como devo lidar com o que eu estou vivendo porque ele não está vivendo o mesmo. E ele ficou na defensiva falando que estamos passando por isso juntos”.

Tentando mostrar o seu lado, a mulher conta que falou a ele que por mais que estejam vivenciando o momento juntos, as experiências são diferentes.

“Nós discutimos sobre isso, então ele saiu e se recusou a responder minhas ligações. De noite ele se afastou e me ignorou além de dizer que estou exagerando e desacreditando seus esforços e sacrifícios quando ele ‘só tenta ajudar’”.

Para os usuários do Reddit, ela está certa em reclamar dessa situação e deve se expressar.

“Isso não é normal, proteja você e seu filho. Meu ex detestava quando eu falava das dores da gravide ou passava pelos enjoos. Depois de um tempo ele passou a me agredir. Preste atenção aos sinais de alerta, por favor”, alertou uma pessoa.

“Ele esta agindo como se você precisasse engolir todas as dores por ser mãe, isso não é maduro”, finalizou outra.