Cientistas australianos descobrem a maior planta do mundo

Maior planta do mundo fica no fundo do mar da Austrália (Reprodução)

A maior plana do mundo não é uma árvore, como a maioria das pessoas pode pensar, e também não está plantada na terra, mas fica no fundo do mar da Austrália, e tem alguns milhares de anos, segundo os dados colhidos pelos pesquisadores.

Cientistas da Universidade da Austrália Ocidental e da Universidade Flinder descobriram que a erva marinha ‘Posidonia australis’, localizada em Shark Bay, a 800 km ao norte de Perth, é a maior planta do mundo e se estende por pelo menos 180 km no fundo do mar.

Outra informação coletada pelos pesquisadores que deixou todos os cientistas de boca aberta: a planta deve ter pelo menos 4,5 mil anos de existência.

A descoberta foi feita durante uma pesquisa para estudar a diversidade genética da planta. Uma equipe coletou diversas amostras de broto da ervas marinha e examinou 18 mi marcadores genéricos de cada broto, e surpreendentemente verificou que todas as amostras eram da mesma planta, que se estende por quase 200 quilômetros da costa durante séculos de crescimento, tornando-se a maior planta que se tem documentado até hoje.

LEIA TAMBÉM: Mulher ‘se casa’ com boneco de pano e afirma que já tem até bebê e mostra vídeo do ‘parto’

A pesquisa quer saber agora como a erva aquática conseguiu sobreviver tanto tempo, já que nestes milhares de anos enfrentou uma ampla gama de condições de temperatura, salinidade e radiação que já teria matado a maioria dos vegetais conhecidos pelo homem.

O estudo foi publicado nesta quarta-feira na revista Proceedings on the Royal Society B.

Pode interessar também: