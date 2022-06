A nova estratégia utilizada por funcionários para lidar com ‘clientes extremamente grosseiros’

Um gerador de respostas online foi criado para ajudar os funcionários a permanecerem ‘profissionais’ – mesmo quando colegas e clientes os levam a perder a calma.

Em vez de reclamar por e-mail ou explodir em um telefonema, a ferramenta permite que você escolha o que realmente gostaria de dizer a um colega ou cliente, antes de fornecer uma versão mais profissional.

O gerador foi criado após uma pesquisa de 2.000 funcionários que descobriu que três em cada cinco acabaram perdendo a calma no trabalho, como detalhado pelo site The Sun.

A principal coisa para fazer com que as pessoas perdessem a paciência eram colegas irracionais, seguidos por uma grande carga de trabalho e cometer erros.

Segundo o site, em terceiro lugar na lista estavam os problemas de computador, com 22% mais propensos a perder a calma com a tecnologia.

A pesquisa descobriu que outras coisas que fazem o sangue do trabalhador ferver são almoços malcheirosos, colegas fazendo compras online e banheiros sujos.

Ainda de acordo com as informações, o estudo feito no Reino Unido também descobriu que 69% desejam que houvesse uma maneira de transformar o que eles realmente querem dizer em uma linguagem mais profissional.

Com informações do site The Sun