Nome de bebê causa uma grande briga entre irmãos

Um homem está completamente inconformado com a escolha do nome de sua sobrinha. Segundo ele, as sugestões de nome consideradas por seu irmão o fazem chorar de tanto rir.

Conforme a publicação feita pelo The Sun, o homem acreditou que o irmão estava brincando ao apresentar os possíveis nomes de seu bebê, mas se surpreendeu ao descobrir que ele estava realmente considerando aquelas opções.

Em uma postagem no Reddit, o futuro titio conta que seu irmão e a esposa estão esperando por uma menina e decidiram reunir a família para conversar sobre a escolha do nome da criança.

Inicialmente todos os nomes estavam “dentro do aceitável” e pareciam normais. “Eles fizeram algumas sugestões como Hermione, aqueles nomes com ‘Leigh’ no final, que acho desnecessário. No final, disseram que ainda eram meio ‘mais ou menos’ e decidiram buscar por outras opções”.

O clima da reunião logo mudou

Após as primeiras opções mais usuais, o irmão do homem decidiu anunciar as outras possibilidades, desta vez com nomes mais “únicos”.

“Ele sugeriu nomes como Chica, Mangle, e acho que era algo como Ballora”, conta o homem.

Após ouvir as opções, ele e outros familiares presentes acabaram rindo, o que fez com que o irmão acabasse rapidamente ficando sério e extremamente irritado com a reação da família, colocando um final ao evento.

Diante da situação, alguns membros da família afirmaram que exageraram ao rir das opções e o homem afirma se sentir mal pois sabe que o irmão gosta dos nomes por serem relacionados com uma de suas paixões: videogames.

Para os usuários do Reddit, ele estava certo em demonstrar sua opinião: “Nem todo mundo precisa ter um nome comum, mas os pais também não devem expor os filhos ao ridículo por causa de ‘nomes diferentes que acham legais’. Explique isso a eles”.

“Você reagiu como a maioria das pessoas. Meu irmão queria nomear a filha como Blade!”, comentou outra pessoa.