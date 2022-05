Mulher pergunta à tia ‘que parte do pênis é necessária para operar um brinquedo’ durante chá de bebê

Mulher pergunta à tia ‘que parte do pênis é necessário para operar um brinquedo’ durante chá de bebê (Reprodução/Pixabay - Steve Buissinne)

Nesta segunda-feira (30), uma mulher, de 26 anos, falou sobre um episódio desagradável pelo qual passou em seu chá de bebê. O relato, feito na plataforma Reddit, revela que ela está a espera de sua primeira filha com seu marido, 29.

“Eu cresci em uma família moderadamente religiosa com papéis de gênero bem definidos. Tipo, desde menina, eu tinha tarefas em casa enquanto meu irmão mais novo não tinha que fazer nada”, iniciou o relato através do usuário Bromonium_ion.

De acordo com a mulher, ela não se comunica com os pais há quase cinco anos e eles não sabem sobre sua gravidez. Tanto suas tias quanto avós a apoiaram para sair de casa naquele período.

O chá de bebê

“Decidimos que não queremos que nossa filha fique cercada de tudo rosa, ‘só com coisas de menina’. Por isso, fizemos um esforço consciente para incluir roupas e brinquedos tradicionalmente ‘menino’, como dinossauros e carros. Dissemos às pessoas que qualquer item de gênero seria aceito e se estiver ficando muito ‘rosa’, saímos para equilibrar um pouco (comprando uma jaqueta verde ou algo assim)”, contou a mulher.

Segundo o relato, sua tia mais nova ficou ofendida com a decisão do casal porque “meninos são meninos e meninas são meninas”. “E ela é uma pessoa muito verbal e ‘barulhenta’ e já nos deu várias vezes suas opiniões”, escreveu.

A mulher conta que, durante o evento, sua tia mais velha a presenteou com um livro chamado ‘Goodnight, Goodnight Construction Site’ e um caminhão de pelúcia. Sua tia mais nova fez um discurso sobre eles estarem tornando o bebê em uma pessoa trans, não permitindo que fosse uma menina. “Ela é uma pessoa barulhenta, então é claro que ela dizendo isso foi mais como um grito, e na frente dos meus sogros MUITO liberais que apoiam muito nossa escolha”, disse.

De acordo com ela, os hormônios da gravidez tomaram conta, ela pegou o caminhão de brinquedo e questionou sua tia na frente de todos:

“Perguntei a ela que parte do pênis era necessária para operar esse caminhão de brinquedo. Ela gritou que não era isso que ela queria dizer e saiu. O resto do chá de bebê correu bem, mas foi um pouco estranho depois”, registrou.

A mulher relatou que sua tia fez um desabafo no Facebook e muitos concordaram com ela sobre a sobrinha tentar ‘tornar’ sua filha trans, além de ofendê-la como idiota.

