O caso de uma mulher argentina, da cidade de Corrientes, repercutiu internacionalmente após ela descobrir que um “aromatizador de ambientes” era na verdade um equipamento com uma câmera oculta para espiá-la enquanto tomava banho.

Segundo informações, a mulher teria sido abordada por um homem de 32 anos, através de sua conta do WhatsApp, que teria lhe ofertado um produto que seria uma “novidade” e que ainda estaria em fase de testes.

Em linhas gerais, se trataria de um aromatizador de ambientes com “sensor de movimento e a vapor” para ser utilizado no banheiro. De acordo com o sujeito, um “teste deveria ser feito enquanto a mulher tomava banho”.

“Esses testes são para as pessoas nos dizerem o número de vezes que foi acionado usando o banheiro normalmente e, assim, calibrar, para que atinja um ponto de gatilho exato”, disse o sujeito durante a conversa.

“Vou retirá-lo quando me disser que acabou”

Durante a conversa com a mulher, o homem reforçou que “eu levaria para você um pouco antes de me dizer que vai tomar banho e eu vou retirá-lo quando você me disser que acabou. Aí você conta como funcionou e o que você achou do perfume e do resto”.

Após a insistência do sujeito, a vítima acabou aceitando a oferta, porém antes mesmo de provar o suposto produto, acabou identificando o que estava acontecendo e a câmera oculta.

Mulher entra em pânico ao descobrir ‘recurso’ escondido em aromatizador de ambientes Reproducción - TN

Diante da descoberta, a polícia foi até a casa do homem e efetuou a sua detenção. As autoridades não descartam a possibilidade de que haja mais vítimas.

Por fim, o jornalista Juan Carlos Velásquez esclareceu que o objeto encontrado consistia numa espécie de drone que contava com uma bateria recarregável.

