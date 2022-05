Homem começa uma guerra contra os vizinhos por conta de ‘gatos assassinos’

Um homem decidiu iniciar uma guerra com os vizinhos por acreditar que os gatos deles mataram ao menos 10 de seus pássaros. Como forma de vingança, Izaak Bradbury teria colocado fezes de animais na caixa de correio além de ter escrito um palavrão no carro dos vizinhos.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, o caso precisou ir para o tribunal devido as atitudes de Izaak, que levaram os vizinhos a instalar câmeras de segurança no local.

Além do valor das câmeras, eles também sofreram com a perda de três de seus gatos em “circunstâncias misteriosas” e precisaram alterar sua rota para evitar passar em frente da casa do rapaz.

Segundo informações reveladas no tribunal, o comportamento de Izaak começou a chamar atenção dos vizinhos em junho do ano passado.

“Durante o verão de 2021, as vítimas começaram a ter problemas com o réu que acusava os gatos de matarem seus pássaros. Ele então compareceu à casa das vítimas e afirmou que ‘quebraria o pescoço dela’ como o gato dela ‘fez com seus pássaros’”.

Além disso, algum tempo depois os vizinhos encontraram palavras ofensivas riscadas em seu carro e fezes de animais na caixa de correios.

Eles precisaram tomar medidas extremas

Diante da situação, o casal decidiu instalar um circuito de câmeras de segurança para inibir as atitudes de Izaak, mas a ideia não foi bem sucedida e os ataques continuaram.

“O assédio continuou e precisamos suportar diversos impactos financeiros e emocionais. Ele nos agrediu verbalmente diversas vezes e até mesmo forçou fezes de animais para dentro de nossa casa. Perdemos três gatos em circunstâncias misteriosas”.

“Agora eu tranco e acorrento minha porta quando estou sozinha em casa”, afirma uma das vítimas.

Para a defesa de Izaak, as agressões foram motivadas pelo abalo emocional causado pela perda dos pássaros.

“Ele possuía 24 pássaros, 10 dos quais foram mortos pelos gatos dos vizinhos. Ele ficou chateado e irritado com a perda e agiu de forma impulsiva”.

“Além disso, ele passava por um momento de intensa instabilidade emocional após perder seu avô durante a época da pandemia. Nos últimos meses não foram registrados novos incidentes e ele se mantém longe das vítimas”, afirmou a defesa.

Até o momento, o caso segue em aberto e nenhuma sentença foi divulgada.