Funcionário de supermercado revela erro ‘imperdoável’ cometido por clientes; não cometa a mesmo falha

Um ex-funcionário da gigante americana Walmart compartilhou um erro imperdoável que muitos clientes cometem.

Como parte de um dos maiores empregadores nos EUA, os trabalhadores do Walmart são responsáveis por supervisionar as operações, trabalhar nos registros, reabastecer mercadorias, funções de gerente, além de outras responsabilidades.

Como os associados têm tantas tarefas, há uma questão específica que eles supostamente não abordam bem, como detalhado pelo site The Sun.

O ex-funcionário, Paris Mars, usou as mídias sociais para revelar o erro que muitos clientes cometem ao fazer compras na loja.

Ele alertou sobre pedir para um funcionário aleatório verificar se tem um um produto no estoque interno. “Eles vão para os fundos, vão conversar com seus colegas e voltam”, disse Mars.

Mars explicou que os funcionários típicos geralmente não verificam o estoque - mas alguns trabalhadores podem.

A Mars recomendou que os clientes perguntem aos funcionários que trabalham na seção de estoque da loja.

Funcionário de supermercado revela erro ‘imperdoável’ cometido por clientes

Segundo o site, mais importante ainda, Mars diz que os clientes que são gentis e educados geralmente recebem mais ajuda.

“Seja legal com os trabalhadores e você sempre, sempre, sempre conseguirá o que quer”, disse Mars.

Mars também afirmou que os funcionários não são totalmente treinados quando são contratados.

Ainda de acordo com as informações, os funcionários geralmente não conseguem responder a perguntas relacionadas a produtos, de acordo com a Mars.

Quando os associados são questionados sobre o produto, Mars alegou que o Walmart os instrui a ler as instruções na embalagem do produto.

I'm an ex-Walmart worker -our least favorite customers make unforgivable mistake https://t.co/pNgGeZHS7n — Fabulous (@Fabulousmag) May 29, 2022

Com informações do site The Sun