Ex-funcionária de fast food famoso alerta para que clientes nunca consumam este produto depois que ela aprendeu como era feito

Uma ex-funcionária de uma rede famoso de comida rápida recomendou que os clientes ficassem longe de um produto do menu – uma vez que ela aprendeu como era feito.

A ex-funcionária Nicole Weiser, que trabalhou em uma sede da empresa no Reino Unido, compartilhou seu conhecimento em um vídeo do TikTok que se tornou viral, como detalhado pelo site The Sun.

“Eu era gerente”, explicou Weiser. “Trabalhei lá por cerca de três anos.”

Como informado, havia galões de chá no local: um vermelho de chá doce e um verde para chá sem açúcar.

Segundo o site, até que Weiser soubesse como as bebidas eram feitas, ela aproveitava uma xícara de chá doce de vez em quando, mas isso mudou drasticamente.

“Para o chá doce, havia um saco cheio de açúcar grande esvaziado nele”, revelou Weiser.

“Eu parei de beber o chá depois que percebi isso”, ela confirmou.

Na seção de comentários, os usuários expressaram surpresa com o teor de açúcar na bebida.

Alguns internautas também ficaram incrédulos por Weiser não ter percebido quanto açúcar havia na bebida

O The Sun entrou em contato com a empresa e solicitou mais informações nutricionais e de ingredientes no item do menu.

Ainda de acordo com as informações, o produto em questão não é vendido no Brasil. Confira:

I was a McDonald’s manager – learn from my mistake, NEVER order a popular drink https://t.co/pUfgHPc3wC — The US Sun (@TheSunUS) April 30, 2022

Texto com informações do site The Sun