Esposa descobre mentira do marido e muda a senha da internet para puni-lo

Uma mulher ficou completamente inconformada após descobrir uma mentira contada pelo marido. Segundo seu relato, ela se solidarizou com a situação do homem após acreditar que ele foi demitido de seu emprego, mas logo descobriu a verdade por trás da demissão.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher buscou o Reddit para compartilhar sua situação.

Após saber que o marido perdeu o emprego em um supermercado local, ela decidiu se dedicar ainda mais em seu emprego e assumir todas as despesas de casa.

Mesmo com o dinheiro contado, o casal conseguiu se manter com as contas em dia e ela seguiu firme acreditando que a situação foi algo “fora do controle” dos dois.

Ao contar sobre a demissão seu marido, que tem 30 anos, afirmou que perdeu o emprego por conta das atitudes de seu “chefe narcisista” e prometeu buscar por uma recolocação o quanto antes.

No entanto, ela logo percebeu que ele estava passando tempo demais na internet, mas acreditou que ele buscava por um novo emprego. Após três meses, sem nenhuma entrevista, ela passou a desconfiar ainda mais.

As coisas mudaram quando ela encontrou o antigo chefe do marido

Em seu desabafo ela conta que as coisas tomaram outro rumo após ela se encontrar com o antigo chefe de seu marido.

“Conversamos sobre ele e eu mencionei sobre a demissão, ao que ele me olhou de forma confusa e afirmou que ‘não foi bem assim’. Segundo ele, meu marido pediu demissão após um longo discurso sobre como estava ‘doente e cansado’ de trabalhar no supermercado e ainda afirmou que nunca mais trabalharia neste ramo”.

Completamente enfurecida com as atitudes do marido, ela decidiu confrontá-lo ao chegar em casa.

“Ele admitiu que era verdade e me pediu para entender seus motivos. Disse que estava cansado de trabalhar para pessoas rudes e detestáveis que não o respeitam”.

Ao questioná-lo sobre seus planos para o futuro, ele afirmou que estava pensando em voltar a estudar para conseguir um emprego ‘decente’, mas esperava que ela arcasse com as despesas dos estudos.

“Ele disse que eu poderia começar um ‘fundo’ para ele com meu salário porque ele não trabalhará mais no varejo”, afirmou a mulher.

Após perder a paciência, ela decidiu mostrar ao marido que não tem condições de manter a casa e um fundo estudantil com seu salário, principalmente quando grande parte dele estava sendo dedicado para pagar a internet, a qual ela trocaria a senha até que ele pudesse colaborar com o pagamento.

Furioso, o marido a acusou de ser “egoísta” e de “privá-lo de seu direito de usar a internet”, ao que ela afirmou que a internet é um “privilégio e não um direito”.

Para os usuários do Reddit, ela fez o que era certo: “O que quer que ele tenha feito nos últimos três meses não foi procurar um emprego, especialmente se estiver usando internet suficiente para se tornar um alto gasto financeiro”.

“Ele agiu da forma errada, deveria ter conversado com você antes de sair do emprego para que juntos pudessem descobrir uma forma de fazer isso sem se prejudicar”, afirmou outro.

“Repense seu relacionamento! Veja se vale a pena dar uma chance a seu marido ou não”, finalizou um terceiro.