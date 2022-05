Ela se recusa a deixar de ir ao casamento da enteada mesmo não sendo bem-vinda

Uma mulher foi duramente criticada após insistir em comparecer ao casamento de sua enteada mesmo após saber que a noiva não gostaria de sua presença na celebração.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher, que é madrasta da noiva, contou sua história.

Em seu relato ela explica que sua enteada, a qual chamou de Kate, nunca se sentiu a vontade de ter uma “família misturada” e não lidou bem com a separação de seus pais e, consequentemente, com os novos relacionamentos deles.

Apesar de ter estendido os convites para os cônjuges, ela disse para a avó que por vezes sonha em retirar o convite de seus pais só para que sua madrasta e padrasto não compareçam ao casamento.

“Ela está para se casar durante o verão e minha sogra recentemente nos contou que a ouviu dizer que por vezes sonha em não convidar os pais por saber que se o fizer terá que convidar o padrasto e eu”.

Ela se recusa a não comparecer

No relato, a mulher conta que após descobrir sobre os sentimentos da enteada o padrasto dispensou o convite e afirmou ficar feliz em deixar de ir para que ela possa ter sua vontade respeitada em seu casamento e aproveitar a presença da mãe.

Por outro lado, a madrasta se recusou a fazer o mesmo e afirmou que mesmo se não for convidada, irá ao casamento.

“O marido da mãe dela disse que ia respeitá-la e não iria e imediatamente foi elogiado por todos, e lógico que fui pressionada para não ir. Isso me deixa desconfortável”.

“Ela tem direito a ter suas fantasias, mas etiqueta e obrigações sociais estão acima disso. Para mim, é questão de respeito. Meu marido me apoia, mas parece desconfortável e todos insistem que eu sou horrível em insistir”, finaliza a madrasta.

Para os demais usuários do Reddit, as pessoas têm razão e ela está agindo de forma horrível com a enteada.

“Ela não quer você lá e você claramente não se importa em ir, a única coisa que te impede é o orgulho”, comentou uma pessoa.

“A felicidade dela vem acima de etiqueta e obrigação social, regras que a fizeram passar tempo demais com pessoas que não gosta”, finalizou outra.