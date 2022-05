Doente, cadela é abandonada amarrada a hidrante com mochila de brinquedos

Cadela Baby Girl foi abandonada com sua mochila amarrada ao hidrante (Wisconsin Humane Society)

Pessoas que passavam pelas ruas de Green Bay, no Estado de Wisconsin, não entenderam muito bem quando viram uma cachorra amarrada a um hidrante com uma mochila.

Tudo indicava que era mais um caso de abandono de animais, mas junto dela havia um bilhete onde o dono dizia que seu animal estava muito doente e ele não tinha condições de cuidar dela e pedia para que alguém ajudasse sua pequena amiga. Na bolsa, cuidadosamente embalado estava todos os brinquedos da cachorro, além de ração e outros objetos de uso do animal, segundo noticiou o The Mirror.

A cadela, chamada Baby Girl, foi resgatada pela ONG Humane Society e após uma bateria de exames descobriu-se que o animal possui diabetes mellitus, conhecida como diabetes canina, cujo tratamento, segundo o ONG, pode custar “centenas de dólares por mês”, dependendo da avaliação do veterinário.

A ONG preferiu não divulgar o bilhete escrito pelo antigo dono, mas disse que o conteúdo escrito mostra que ele “agiu em desespero” e pedia encarecidamente para que encontrassem uma lar para a Baby Girl.

LEIA TAMBÉM: Casal distraído faz sexo com câmera ligada durante evento religioso virtual

Em declaração divulgada pela imprensa, o porta-voz da ONG respondeu ao antigo dono. “É evidente o quanto você a amava e podemos ver que você fez o seu melhor. Nós vemos seu amor na bolsa que você cuidadosamente e embalou com todas as coisas favoritas dela. Nós vemos seu amor na maneira como você prendeu a coleira dela para que ela não fosse atropelada por um carro. Nós vemos seu amor na maneira como você a colocou no meio de um bairro onde ela seria encontrada rapidamente. Nós vemos seu amor em quão feliz e saudável a Baby Girl parece”, disse.

Pode interessar também: