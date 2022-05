Casal distraído faz sexo com câmera ligada durante evento religioso virtual

A era digital criou armadilhas que muitas pessoas ainda não estão preparadas para lidar. Uma delas é a famosa videoconferência online, que tanto já deu o que falar.

Em mais um caso de falta de habilidade com a tecnologia, um casal de Nova York que participara remotamente de um bar mitzvah virtual esqueceu que estava com as câmeras ‘abertas’ e foi flagrado por todos os demais participantes fazendo sexo durante a celebração.

O bar mitzvah, evento que concede a maioridade religiosa ao jovem judeu, estava sendo realizado pela sinagoga de Minneapolis, nos Estados Unidos. Segundo uma das participantes, como a maioria das pessoas estava com a câmera fechada, exceto os mais velhos que não sabiam desligá-la, a tela do casal fazendo sexo ficou centralizada e bem grande, permitindo que todos vissem o que estava acontecendo.

De acordo com a notícia publicada pelo The New York Post, o sexo ao vivo pelo meeting da sinagoga durou pelo menos 45 minutos, até que alguém conseguiu telefonar para a mulher do casal e eles fecharem a câmera. A mulher, segundo testemunhas, ficou enlouquecida ao saber que toda comunidade judaica havia assistido sua intimidade com o marido por quase uma hora. Para piorar, as imagens do casal ganharam as redes sociais.

A sinagoga na qual foi realizada o evento preferiu não se manifestar sobre o ocorrido.

