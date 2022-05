Após 848 tatuagens de quadrados pelo corpo ele afirma ter espirrado tinta preta

Matt Gone, detentor do recorde mundial de maior quantidade de tatuagens quadradas espalhadas pelo corpo, afirmou ter espirrado tinta preta por algum tempo após tatuar os quadrados em seu nariz.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, Matt recentemente teve seu recorde mundial confirmado depois que dois médicos confirmaram a quantidade de quadrados tatuados em seu corpo.

Em declaração, ele afirma que o processo para alcançar as tatuagens desejadas foi doloroso, principalmente ao considerar as tatuagens realizadas em seus dedos dos pés e o nariz.

Ao ser questionado sobre a parte mais dolorosa do corpo para tatuar, ele foi certeiro: “Qual a parte do corpo mais dolorosa? O nariz. Isso é o mais doloroso, e também os dedinhos dos pés, as unhas acabam doendo muito.

Espirrando tinta

Além de revelar a região mais dolorosa para fazer uma tatuagem, Matt também contou outro fato curioso sobre suas tatuagens no nariz.

“Espirrei tinta preta por quase 20 minutos depois de tatuar o nariz e foi a coisa mais dolorosa pela qual eu já passei”, afirma.

A primeira tatuagem feita por Matt data de 1985, ela foi apenas o início do que seria o grande projeto desenvolvido e executado por ele.

Atualmente ele também possui tatuagens em regiões pouco convencionais do corpo humano, como o interior das pálpebras, a língua e os globos oculares.

“As pálpebras também foram muito dolorosas, mesmo com anestesia. Eu tatuei o interior delas, normalmente as pessoas só tatuam até a linha dos cílios”, conta.

Além disso, ele também atualizou as tatuagens em seus globos oculares que inicialmente tinham as cores azul e verde e agora também incluem tonalidades como magenta e ouro.

Já no que diz respeito à língua, ele explica: “Minha língua é tatuada, mas foram realizadas injeções hipodérmicas. Eu modernizei a técnica de tatuagem na língua em 2010″.

“Minha língua é a mais tatuada do mundo, vai desde a ponta até a base da garganta. Não faça isso em casa, não é qualquer profissional que pode fazer isso”, alerta Matt.