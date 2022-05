Nome de bebê gera tensão entre nora e sogra

Uma mulher não conseguiu se contar ao descobrir o nome de bebê escolhido por sua sogra para a filha que espera. Segundo ela, a escolha do nome é uma má ideia por conta dos motivos que a levaram a isso.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher relatou que a briga entre ela e sua sogra começou depois que a mãe de seu namorado decidiu revelar o nome escolhido para a filha que espera.

Em uma postagem no Reddit ela revela que a tensão entre as duas vem de muito antes da gravidez da sogra.

“A mãe do meu namorado não é uma boa pessoa. Ela é classista, esnobe, fria, egocêntrica, e posso continuar acrescentando características. Desde o início do relacionamento ela claramente não gosta de mim e me trata como se eu não fosse bem-vinda em sua presença”, revela a mulher.

“Ela é escritora e já cheguei a ler alguns de seus trabalhos que geralmente são uma reflexão sobre sua visão de mundo. Ela gosta de entreter as pessoas e se acha engraçada, então ou a amam ou a odeiam. Eu, particularmente, não gosto dela”.

O nome do bebê foi a causa da discussão

Em seu relato, a mulher conta que a sogra está a espera de um bebê, que será uma menina. Segundo ela, a mãe de seu companheiro o teve muito nova e agora decidiu expandir a família.

“Nós fomos a um jantar em família, o que é raro porque meu namorado nos coloca em primeiro lugar. Alguém perguntou sobre qual seria o nome do bebe e ela revelou que a o escolhido era Scarlett”.

“Na hora eu nem pensei em nada por ser um nome popular, mas então ela revelou que era por conta de Scarlett O’Hara, por ser seu livro favorito e o primeiro personagem do qual gostou quando era criança”, conta a mulher.

Diante da revelação, a mulher não conseguiu aguentar e começou a rir por conta da motivação da sogra para nomear a filha.

“O marido dela ficou irritado e perguntou o que tinha de errado com o nome. Alguém na mesa disse que era um nome feio, mas minha sogra não se afetou. Eu disse que na verdade era um bom nome, mas que estava rindo por ela colocar sua personalidade no nome da filha”.

“Ela colocou toda a culpa em mim e disse que eu seria do tipo que chamaria um filho de Paisley ou algo do tipo. Meu namorado me defendeu, mas outras pessoas da família me chamaram de rude e disseram que eu devo me preparar para sofrer limitações feitas por ela”, finalizou.

Para os usuários do Reddit, ela foi quem agiu de forma “rude e mesquinha”.

“Francamente, essa história é puro drama desnecessário”, comentou uma pessoa.

“Sua reação não foi apropriada, mas consigo entender sua avaliação do personagem em relação as expectativas sobre a criança”, finalizou outro.