Jovem se candidata para vaga em padaria e pergunta se tem dia de ‘home office’

Principalmente devido à pandemia, se tornou algo comum que diversas das funções sejam desempenhadas em casa, o conhecido home office. No entanto, embora esta seja a realidade de muitos, existem ainda tarefas que só podem ser exercidas presencialmente, como é o caso das padarias. E por falar em tal comércio, a declaração do dono de um negócio do tipo repercutiu internacionalmente após uma publicação no Twitter. Vejamos a seguir os detalhes.

Em sua conta nesta rede social, Federico, que é dono de uma padaria da cidade argentina de Quilmes, contou que abriu uma vaga para uma tarefa específica, e que um dos postulantes perguntou se haveria algum dia de trabalho home office. Em seu tweet, ele brincou com a situação e disse: “Sim, um dia por semana deixamos a farinha em sua casa para que possa amassar tranquilamente”.

Veja abaixo a publicação original e que soma mais de 50 mil curtidas. (Caso não consiga visualizá-la, não se preocupe e basta que acesse o link).

Uno dejó el CV en la pana y preguntó si hay algún día de HOME OFFICE.

Si, un día por semana te dejamos la harina en tu casa así podes amasar tranquilo ret. — Chalinarco 🐋 💚 (@credens) May 23, 2022

Dono de padaria esclareceu detalhes

Ao jornal local TN, Federico disse que por ser uma tarefa simples, que seria a de produzir bolinhos de queijo, o que ajudaria a aumentar a sua produção, isso não demandaria uma pessoa com ampla experiência. Contudo, reforçou que seria algo que precisaria ser executado presencialmente.

Sobre a pergunta do candidato, o dono da padaria explicou que “levou na esportiva” e que “o rapaz era jovem, trabalhava num call center. Eu disse a ele, depois de rir sem querer, não. Que era impossível para ele pegar farinha e me trazer o pão feito”, finalizou.