Influenciadora descobre câncer na perna a partir de um sinal de beleza

Embora possa parecer exagerada, a exposição excessiva ao sol pode matar. Uma influenciadora australiana sabe muito bem disso, cuja vida mudou completamente quando descobriu um câncer muito agressivo a partir do que ela pensava ser apenas um simples sinal de beleza.

Oceana Strachan compartilhou sua história com seus mais de 170 mil seguidores no Instagram, que ficaram chocados.

“Como você pode ver na primeira imagem, meu melanoma parecia um sinal normal”, explicou a influenciadora no post, onde mostrou fotos do que parecia uma verruga, junto com as da cicatriz deixada quando foi removida.

A mulher teve muita sorte de ficar apenas com uma pequena cicatriz porque o que ela tinha era o melanoma, o tipo mais agressivo de câncer de pele e o que mais causa mortes.

Não se sabe exatamente o que os produz, mas há uma relação com a superexposição aos raios UV do sol, segundo o The New York Post.

Os problemas de Oceana Strachan com câncer começaram em 2019, quando ela notou a pequena verruga que não tinha até então. No começo, ela não se importou porque achou que era algo simples, mas começou a se preocupar quando a verruga cresceu e mudou de forma.

Nas consultas iniciais, os médicos disseram que não era nada para se preocupar, mas a marca continuou crescendo e a influenciadora buscou outra opinião dois anos depois.

Outros testes mostraram que era um melanoma de estágio dois, o que significa que tinha o potencial de metástase para outras partes do corpo.

A mulher atribui o câncer de pele ao tempo de exposição ao sol quando era mais jovem. “No verão, quando eu tinha 15 ou 16 anos, tomava sol das 8 da manhã até as 4 da tarde e não gostava de usar protetor solar”, disse ele em um documentário recente sobre sua história.

Apesar de tudo, a mulher agradece ter percebido a tempo e disse a seus seguidores para tomarem cuidado e checarem seus corpos periodicamente.